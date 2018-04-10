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Facebook用戶隱私遭竊問題延燒 蘋果共同創辦人也刪帳號

2018-04-10 07:55楊又肇

在Cambridge Analytica涉及利用Facebook管道竊取用戶隱私，並且成功影響2016年美國總統大選，導致過去強調中立、強調用戶隱私安全的Facebook顏面盡失，甚至執行長Mark Zuckberg也在稍早親上火線致歉，並且強調將以更高標準保護用戶隱私。而在稍早更新中，個人隱私可能受到影響的Facebook用戶將在動態時報頁面收到提醒，並且透過連結方式讓Facebook用戶能確認哪些應用服務正在使用個人資訊，並且可選擇關閉部分或全數分享隱私資訊。

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Facebook稍早同時進一步清理旗下API內容，並且陸續重整藉由Facebook帳號登入服務連接模式，因此不少使用者應該發現先前透過Facebook帳號快速登入的網路服務如Spotify，在不久前均被登出，必須重新登入才能正常使用。

不過，即便Facebook大規模清理不正常的用戶資訊存取內容，同時重新調整API存取要求，避免不良企圖應用服務持續竊取用戶隱私，更要求使用者調整個人隱私分享情況，但Facebook仍免不了遭受各界批評，同時Mark Zuckberg也將前往美國國會接受質詢，更可能面臨更多人選擇退離使用Facebook的危機，另外更可能因為違反先前與美國政府簽署隱私保護協議，可能將背負超過10億美元的罰款金額。

既先前Tesla執行長Elon Musk乾脆地刪除有260萬名粉絲追蹤的Tesla、SpaceX粉絲團頁面，同時WhatsApp共同創辦人Brian Acton也呼籲使用者考慮遠離使用Facebook，稍早更傳出蘋果共同創辦人、素有科技頑童之稱的Steve Wozniak也選擇刪除個人Facebook帳號，同樣認為Facebook無法保障足夠用戶隱私安全。

雖然包含蘋果、Google等矽谷廠商後續均透過不同形式說明本身對於用戶隱私安全保護作法，甚至批評Facebook在用戶隱私保護不足之處，但其實市場有更多疑問開始指向矽谷起家的科技廠商，開始懷疑這些廠商所提供服務是否同樣涉及隱私安全問題，而Facebook僅只是恰好因為Cambridge Analytica涉及竊取用戶隱私情況，凸顯其用戶隱私安全保護不佳問題。

Facebook蘋果Tesla資安

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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