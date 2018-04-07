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臉書用戶怨 刪除帳戶徒勞無功

2018-04-07 13:35世界日報 編譯馬永慶／綜合6日電

在「劍橋分析」(Cambridge Analytica)醜聞爆發後，臉書(Facebook)的麻煩事故接踵而來，最近有些用戶在刪除帳戶時更遇上技術障礙。

臉書用戶抱怨在刪除帳戶時更遇上技術障礙。 路透
臉書用戶抱怨在刪除帳戶時更遇上技術障礙。 路透
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「華爾街日報」與美國和歐洲的十多名臉書用戶接觸，他們都遇上這個問題，尤其是在確認的畫面點擊「刪除帳戶」(Delete My Account)的按鈕後，系統顯示他們的密碼不正確。

用戶說，一次又一次的重複輸入確認密碼，但都徒勞無功，而輸入的密碼往往只在片刻前曾用來登入帳戶。這種情況發生在不同的瀏覽器、作業系統和設備上。有些人甚至使用密碼管理程式或瀏覽器的自動填寫表單功能，都沒有用。

大多數試圖刪除帳戶的人，並未說遇到障礙。臉書研究了這個問題後，未發現任何異狀。臉書發言人重申這個選擇：「用戶可以隨時在幫助中心的頁面，選擇刪除帳戶的選項，並輸入密碼。」

刪除與停用帳戶不同，如果要刪除，用戶要到幫助中心的頁面，點擊「let us know」 (告訴我們)後，另一個頁面就會出現，其上有「Delete My Account」的按鈕，點擊該按鈕後，一個提示框會出現，要求用戶輸入密碼和一個驗證拼圖內的字。

用戶就是在這一步被卡住。

在明尼蘇達大學電腦科學通訊系工作的拉帕茲(Mark Rapacz)說：「我必須要嘗試20多次。」

在使用了Safari和Chrome後，他在舊留言板上找到了密碼更改的建議，並成功刪除帳戶。

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