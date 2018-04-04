親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
GTC 2018
通訊世界
蘋果春季發表會
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

週刊：小三小四提親子確認 曝辜振甫大女婿婚外生2子

草原沒有墓碑：蒙古族怎麼替成吉思汗掃墓？

歐盟新法促使Netflix、亞馬遜付費串流影音服務提供跨區相同觀看體驗

2018-04-04 12:15楊又肇

歐盟新法規範下，包含Netflix、亞馬遜在內串流影音服務必須解除歐盟地區付費用戶跨區限制觀看情況，讓使用者可維持其付費使用權益，在不同國家地區使用相同服務內容。

分享

由於影音內容版權問題，過去Netflix強調限制使用者藉由VPN等方式觀看服務所提供影音內容，僅能以使用者當下所在地區所提供內容為主，例如在台灣地區所看見內容，基本上與美國境內會有落差，而使用者若是用相同帳號於美國地區登入的話，則可直接觀看美國當地提供內容。同時，Netflix服務判定方式主要是以實際網路IP位址為準，因此一旦系統偵測裝置端透過VPN或內網方式存取服務的話，系統多半會出現存取限制情況。

而對於歐盟境內使用者經常往返不同國家地區，一旦Netflix在各個地區談妥內容授權情況不一時，可能就會造成使用者在旅行過程中無法順利追劇，例如從歐陸移動到英國旅行時，很可能會發現部分影劇內容因授權合作差異，導致部分內容並未在英國境內提供播放，或是僅在英國境內播放，甚至同樣均授權Netflix播放的影劇內容，卻因地區差異而有收錄內容進度差異，導致使用者觀看體驗產生落差。

因此，在先前歐盟提出新法裡，除了要求Netflix、亞馬遜等串流影音服務業者必須確保20%比例內容源自歐洲地區，在服務選項中也必須提供充足的曝光版位，讓歐盟境內使用者能公平地使用這些內容，同時確保歐洲當地數位內容產業發展之餘，更要求服務業者必須讓歐盟用戶能在不同地區維持與在家裡一致的觀看體驗。

歐盟提出新法從今年4月1日起生效，不過並未針對免費使用內容提出相同規範，主要是針對Netflix、亞馬遜等付費串流影音服務要求此項規範。

分享

強制推行此項規範後，預期日後歐盟用戶使用Netflix或亞馬遜串流影音服務時，無論身處何處都能獲得相同觀看使用體驗，但缺點則是若想觀看內容僅先在其他國家地區播放時，將會變成無法順利藉由連網位置改變觀看。

目前還無法確定Netflix是否僅針對歐盟地區用戶調整使用規範，或是未來將使全球地區用戶採用相同規範，亦即美國地區用戶僅能觀看美國境內提供授權播放內容，而台灣地區僅能觀看台灣地區授權內容。

歐盟英國

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

春天小旅行 國際上網漫遊怎麼選看過來

2018-04-03 12:09

憂App洩隱私 陸網民無奈還是得用

2018-04-02 15:13

Google短網址服務goo.gl走入歷史 未來將以新服務取代

2018-04-02 09:03

LINE：台灣LINE Pay沒推整體回饋方案

2018-03-31 14:02

Facebook稍早更新隱私工具 讓使用者更容易掌握個人數據如何被使用

2018-03-31 07:05

可額外縮減30%串流頻寬的開源影片格式AV1終於釋出第一版規範

2018-03-31 07:05

Google推出最新「文字轉語音API」 還升級讓聲音更接近人類！

2018-03-30 10:57

臉書加強隱私權新政策 對廣告商和自己有什麼影響？

2018-03-29 10:30

蘋果庫克暗批臉書侵犯用戶隱私 不會陷自己於那種處境

2018-03-29 10:09

怕臉書個資外洩？Firefox幫你拿回網站追蹤決定權

2018-03-28 16:56

跟臉書拼到底！Firefox發表新外掛，防臉書把你瀏覽紀錄看光光

2018-03-28 15:12

三大因素...引爆臉書個資外洩危機

2018-03-27 00:55

推廣地方新聞 臉書將擴大服務全球用戶

2018-03-26 22:49

當訊息爆炸...有效的行銷法是「沈浸」而非「推銷」

2018-03-26 14:23

直播造網紅！ 調查：僅不到5%會播 但逾半會看

2018-03-25 13:29

蘇蘅／當新世代只在網路偶遇新聞

2018-03-23 23:29

星擬立法打擊假新聞 臉書谷歌提警告

2018-03-23 10:29

禁二次創作 陸廣電部門：不得擅剪經典作品

2018-03-23 02:15

臉書留「BFF」測帳號安全 黑字邊緣又危險？

2018-03-22 15:09

臉書防堵個資濫用 宣布6大改革

2018-03-22 13:59

網友護個資怒刪FB 專家：「分手」不容易

2018-03-22 10:21

提昇內容品質、協助媒體轉型 Google加碼投資3億美元打擊假新聞

2018-03-22 09:39

Google計畫讓使用者能直接透過Chrome瀏覽器、Android手機快速直播

2018-03-22 09:38

該刪臉書嗎？ 5千萬個資遭擅用 專家：安全玩社群「極難」

2018-03-22 09:31

臉書按個讚 數據專家如何就能左右你的想法了？

2018-03-22 09:09

用戶隱私遭竊 Facebook、Twitter等線上社群陷入緊張氛圍

2018-03-21 10:18

資安自保 不必要的App別裝

2018-03-21 00:06

資安與AI 人類貪婪照妖鏡？

2018-03-21 00:01

陸網軍來襲 海外社群「台灣人在歐洲」注音文抗敵

2018-03-20 19:41

遠傳春遊電影節 月付599元起4.5G上網吃到飽

2018-03-20 17:43

臉書個資遭盜用 專家：心理測驗、占卜遊戲別亂點

2018-03-20 12:21

日韓賞櫻季開跑 出國上網方案最低百元有找

2018-03-20 11:44

臉書個資遭濫用 法律管不到但有四招自保

2018-03-20 09:23

印度陸軍：中國駭客欲入侵WhatsApp

2018-03-19 23:09

臉書個資遭大規模擷取 歐盟要求臉書說明

2018-03-19 23:04

繼Google和臉書後 推特傳也將禁虛擬貨幣廣告

2018-03-19 18:46

禁法自由女神裸胸圖 臉書坦承疏失

2018-03-19 17:03

是媒體也是電商與人力銀行 臉書成功的 4 大關鍵

2018-03-15 13:54

針對企業需求打造 Mozila推出更安全的Firefox Quantum企業版

2018-03-15 10:06
看更多

熱門文章

孔劉不來 ZenFone新機4月上市

2018-04-03 18:58

Jabra真無線耳機Elite 65t、繞頸式無線耳機Evolve 75e連袂登台

2018-04-03 15:38

Intel第8代Core i系列處理器主流款、性能款登場 新增Core i+版本

2018-04-03 15:01

搶救iPhone X 蘋果又端出中國紅？

2018-04-03 14:35

傳微軟可能針對高階筆電向OEM廠商收取更高作業系統授權費用

2018-04-03 17:48

無敵推新品 Dr.eye獲蘋果認證

2018-04-03 14:41

史上最高效能 英特爾發表全新筆記型電腦處理器

2018-04-03 16:17

Google透過TensorFlow.js讓更多裝置可藉瀏覽器進行機器學習

2018-04-04 08:00

支援18張顯示卡 微星推出挖礦專用新主板

2018-04-03 21:22

微星攻電競 18款NB新品亮相

2018-04-03 21:35

Canon打造搭載全片幅感光元件的專業攝影機EOS C700 FF

2018-04-04 07:54

奢華品牌Vertu推出全新星座系列手機 將於中國市場限量銷售

2018-04-03 18:18

無人載具發展 唐鳳：資訊透明才能信任AI

2018-04-04 10:27

Dr.eye榮獲蘋果認證 iOS 11.3正式加入譯典通

2018-04-03 19:48

遠傳攜手健身工廠 推一費雙享資費

2018-04-03 14:12

Intel將電競視為全新發展項目，擴展市場發展機會、品牌宣傳效益

2018-04-03 15:01

運動耳機 特色各不同

2018-04-03 14:13

多功穿戴裝置變生活秘書

2018-04-03 14:08

智慧衣 測壓力記睡眠

2018-04-03 14:15

智慧佛珠 可助誦經、計步

2018-04-03 14:10

歐盟新法促使Netflix、亞馬遜付費串流影音服務提供跨區相同觀看體驗

2018-04-04 12:15

刺激銷量、取代Session系列機種 GoPro揭曉相對平價款HERO運動攝影機

2018-04-04 11:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top