歐盟新法促使Netflix、亞馬遜付費串流影音服務提供跨區相同觀看體驗

在歐盟新法規範下，包含Netflix、亞馬遜在內串流影音服務必須解除歐盟地區付費用戶跨區限制觀看情況，讓使用者可維持其付費使用權益，在不同國家地區使用相同服務內容。

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由於影音內容版權問題，過去Netflix強調限制使用者藉由VPN等方式觀看服務所提供影音內容，僅能以使用者當下所在地區所提供內容為主，例如在台灣地區所看見內容，基本上與美國境內會有落差，而使用者若是用相同帳號於美國地區登入的話，則可直接觀看美國當地提供內容。同時，Netflix服務判定方式主要是以實際網路IP位址為準，因此一旦系統偵測裝置端透過VPN或內網方式存取服務的話，系統多半會出現存取限制情況。

而對於歐盟境內使用者經常往返不同國家地區，一旦Netflix在各個地區談妥內容授權情況不一時，可能就會造成使用者在旅行過程中無法順利追劇，例如從歐陸移動到英國旅行時，很可能會發現部分影劇內容因授權合作差異，導致部分內容並未在英國境內提供播放，或是僅在英國境內播放，甚至同樣均授權Netflix播放的影劇內容，卻因地區差異而有收錄內容進度差異，導致使用者觀看體驗產生落差。

因此，在先前歐盟提出新法裡，除了要求Netflix、亞馬遜等串流影音服務業者必須確保20%比例內容源自歐洲地區，在服務選項中也必須提供充足的曝光版位，讓歐盟境內使用者能公平地使用這些內容，同時確保歐洲當地數位內容產業發展之餘，更要求服務業者必須讓歐盟用戶能在不同地區維持與在家裡一致的觀看體驗。

歐盟提出新法從今年4月1日起生效，不過並未針對免費使用內容提出相同規範，主要是針對Netflix、亞馬遜等付費串流影音服務要求此項規範。

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強制推行此項規範後，預期日後歐盟用戶使用Netflix或亞馬遜串流影音服務時，無論身處何處都能獲得相同觀看使用體驗，但缺點則是若想觀看內容僅先在其他國家地區播放時，將會變成無法順利藉由連網位置改變觀看。

目前還無法確定Netflix是否僅針對歐盟地區用戶調整使用規範，或是未來將使全球地區用戶採用相同規範，亦即美國地區用戶僅能觀看美國境內提供授權播放內容，而台灣地區僅能觀看台灣地區授權內容。