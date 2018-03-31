中國4月新規上路 VPN大限到翻牆更難

2018-03-31 14:03 中央社 台北31日電



中國4月起多項新法規開始施行，其中，虛擬私人網路（VPN，俗稱翻牆軟體）市場專項整治工作今天結束，也就是說，中國可能開始屏蔽未獲准的VPN服務器，翻越網路長城更難。

除了VPN大限到，4月1日上路的新規還有靜態掃碼支付每天限額人民幣500元（約新台幣2350元），環境保護稅開啟首輪繳納。

法國國際廣播電台（RFI）引述法新社報導，從4月1日起，中國公民和在中國境內的外資企業繞過網路監控「翻牆」的難度將加大。

法新社指出，在中國封鎖臉書（Facebook）、推特（Twitter）、谷歌（Google）和影音網站YouTube的情況下，據估計，中國大陸有上千萬人需要借助VPN服務器連接境外社群網站。

中國政府已決定對這些繞過網路長城的作法宣戰。個人和外國企業從3月31日起，都必須選擇經中國政府允許的VPN服務器。

但不少外企在中國境外擁有自己的VPN服務器，以便連接被中國封鎖的網站和進行網上管理，今後，他們必須經由中國指定的3個服務器進行對接。

報導引述一名外國技術企業總裁表示，將向中國政府申請一條VPN線路，這是最好的辦法。因為公司的業務集中在北京，不希望因為違反規定而讓VPN連接器受到影響。

法新社引述關注中國網路審查的GreatFire團體成員表示，中國加強VPN管理的目的有兩個，一是進一步對中國的網路進行控制；同時屏蔽一些網站，以便為中國境內的網站帶來更多的收入。

另外，人民網報導，中國人民銀行（中國央行）公布的條碼（條形碼、二維碼等）支付規範自4月1日起實施。

中國央行新規對條碼支付風險防範能力進行分級，設置不同的日累計交易限額。其中，靜態條碼防範能力為D級，無論使用何種交易驗證方式，同一客戶銀行或支付機構單日累計交易金額應不超過500元；動態條碼支付根據交易驗證方式分為3級，同一客戶單日累計交易限額分別為自主約定、5000元、1000元。

4月1日起，環境保護稅開啟首個徵稅期。這是中國大陸首個以環境保護為目標的稅種，按季申報，全國各地稅務機關共識別認定環境保護稅納稅人26萬多戶。