Facebook稍早更新隱私工具 讓使用者更容易掌握個人數據如何被使用

針對近期Cambridge Analytica涉及竊取用戶隱私資訊，使得Facebook股價不僅大受影響，同時Facebook執行長Mark Zuckberg更親上火線向用戶致歉，並且承諾將改善用戶隱私安全問題，並且盡力阻止用戶退離現象持續擴大。而在稍早更新裡，Facebook正式更新旗下服務隱私工具，讓用戶能更容易明白個人隱私數據將如何被使用，同時也更更容易管理。

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同時，Facebook也表示未來幾週內將針對全球地區用戶陸續釋出更新，讓所有Facebook用戶能以更透明、簡單方式了解個人隱私如何在服務平台中被使用，同時也進一步簡化隱私設定複查程度。

除此之外，使用者也能透過下載個人資訊，藉此確認個人隱私內容是如何在Facebook平台上被使用，同時也能直覺選擇移除相關數據。

其實Facebook在更早之前就曾對外宣布將針對個人隱私使用問題作改善，只是在Cambridge Analytica涉及竊取用戶隱私問題影響下，此時宣布更新用戶隱私工具顯然變成是為了救火所做，對於用戶或許將會造成負面觀感。

而為了避免隱私問題持續擴大，Facebook預計在後續將持續針對用戶資訊使用模式進行改善。