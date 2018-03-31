可額外縮減30%串流頻寬的開源影片格式AV1終於釋出第一版規範

先前由蘋果、Facebook、Google、亞馬遜等廠商共同加入的Alliance for Open Media，其所提出的開放架構壓縮格式AV1，稍早已經對外釋出第一版技術規範，將可讓更多網路影片能以更少網路頻寬串流播放，同時在畫質表現維持更高表現。

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Alliance for Open Media稍早釋出聲明，將從即日起釋出開放架構壓縮格式AV1 (AOMedia Video Codec 1.0)第一版技術規範，由於本身採開源形式提供使用，一即將可讓所有內容業者直接用於旗下影片製作，讓更多裝置能以更少頻寬串流播放，同時在影像品質仍可維持一定畫質表現。

相比現行主流應用的H.265，以及Google主導的VP9壓縮技術，AV1將能額外降低25%至35%左右的檔案大小，藉此讓各類行動裝置能以更小數據串流更高解析度影音內容，同時也能讓網路設備以串流形式播放更豐富影音內容。

目前包含蘋果、Google、亞馬遜、Facebook、ARM、Netflix、Intel、微軟、Mozilla、NVIDIA、IBM均加入Alliance for Open Media，預期未來將使更多網路串流影片能以更高畫質、更流暢形式播放，同時也能因為佔用更小頻寬而可被大量播放觀看，藉此推動更多串流影片應用服務內容。