臉書留「BFF」測帳號安全 黑字邊緣又危險？

2018-03-22 15:09 聯合新聞網 綜合報導



臉書個資遭擅用風暴延燒，各種資安問題浮上水面，今日突然出現一則貼文，指稱在臉書留言「BFF」測試自己帳號是否遭駭，引起網友瘋傳並留言測試，然而這僅是臉書在1月推出的小彩蛋，並不具備檢測功能。

圖擷自臉書 分享 facebook

臉書近日爆發5000萬個資外洩案，數據公司透過臉書上的心理測驗、APP為餌，竊取用戶資料，令網友人心惶惶，擔心自己也成受災戶，國外也出現#deletefacebook（刪除臉書）的活動。今早開始，臉書各大社團、粉專皆開始瘋傳一則貼文，指出「在臉書留言BFF可測試帳號安全，如果字變成綠色，代表帳號是安全的，如果是黑色的，帳號可能已被盯上，甚至已遭入侵」，並建議黑字的網友盡快修改密碼以維護個人資料安全。

不過，「BFF」其實是臉書在1月時推出的彩蛋特效，代表「Best Friend Forever（永遠的好朋友）」，並不具有檢測帳號的功能。而用戶留言後會出現綠字及黑字的區別，則是臉書進行內部測試時，會將用戶區分為A/B組對照，各用戶組的介面、按鈕、圖示都有區別，因此才出現「你有我沒有」的情況。

然而今早出現的貼文仍讓網友超驚恐，瘋狂留言測試帳號安全與否，出現黑字的網友也崩潰詢問：「我帳號被盜了？」而據「蘋果仁」表示，此謠言出現，可能是因為近來臉書演算法修改，某些社團、粉專為增加觸及率，利用這種方式來讓互動與曝光增加而已。