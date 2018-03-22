網友護個資怒刪FB 專家：「分手」不容易

2018-03-22 10:21 中央社 華盛頓21日綜合外電報導



美國社群網站臉書遭爆用戶個資外洩，網友發起「#刪除臉書」運動呼籲停用。但專家表示，臉書已滲透日常生活，要完全「斷乾淨」並不容易，學會如何保護個資或許更實際。

查克柏格首度公開回應臉書危機。美聯社 分享 facebook

曾助美國總統川普打選戰的英國「劍橋分析」（Cambridge Analytica）公司，日前被爆擷取並濫用5000萬名臉書（Facebook）用戶的個資，臉書近日因此受到國內外抨擊。

這起醜聞在社群媒體延燒，連臉書上也掀起大量討論。各界目前都在觀望，這場運動會不會動搖任何臉書高層的職位，出現離職潮。

「#刪除臉書」（#deletefacebook）在臉書上如雨後春筍般冒出，許多網友紛紛發文：「#刪除臉書，請追蹤我的推特帳號。」

法新社報導，WhatsApp共同創辦人、如今在通訊軟體對手Signal旗下的艾克頓（Brian Acton）也加入「#刪除臉書」活動，在推特（Twitter）上發文：「是時候了，#刪除臉書。」並說：「刪掉、遺忘。是時候關心自己的隱私了。」

美國氣象頻道（Weather Channel）的產品經理柯恩（Donella Cohen）在臉書發文說，午夜過後，她將不再使用臉書。

柯恩寫道：「最新揭露的消息顯示這個平台有多腐敗、對社會充滿危害。」「我希望能出現一個新的社群網站，一個不這麼貪婪、不會為了巨大的金錢利益去做政治勾當的網站。」

但分析人士指出，臉書已經和網路運作密不可分，不太可能快速淡出大眾生活，例如新聞文章上的按「讚」和留言系統，以及能夠觸及非臉書用戶的廣宣網路。

紐約雪城大學（Syracuse University）傳播學教授葛利基爾（Jennifer Grygiel）說：「有些人當然會刪掉臉書，但要完全刪掉臉書，意味著用戶得連同Instagram、WhatsApp和Messenger全都刪除。這對很多人來說並不實際，因為社群媒體已和日常生活息息相關。」

芬蘭防毒軟體公司芬安全（F-Secure）傳播部門主管巴普羅斯科（Sandra Proske）表示，要和臉書「分手」不容易，「對某些人、甚至某些國家來說，臉書就是網路的代名詞」。

巴普羅斯科和其餘專家建議，臉書用戶可透過更改貼文權限、限制特定應用程式取得個資等方式，加強個人隱私保護。