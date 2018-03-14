Google塗鴉／同時為愛因斯坦生日、白色情人節的圓周率日

今天的Google塗鴉，是以圓周率日作為主題，一般都會在這一天的下午1點59分開始慶祝，因為恰好構成象徵圓周率的六位近似值3.14159，而部分習慣以24小時制的地區則會選在凌晨1點59分，或是下午3點9分 (24小時制的寫法為15點9分)進行慶祝。

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圓周率以希臘文字可寫作「π」，本身是一個數學常數，詮釋一個圓的周長與其直徑比率，數值約等於3.1415926535897932384626，一般取小數點後兩位數值3.14作為計算。

而圓周率日又稱作「Pi Day」，最早由美國麻省理工學院提議將每年3月14日定為國家圓周率日 (National Pi Day)，在2009年由美國眾議院通過此項提議，正式將每年的3月14號定為「圓周率日」。

通常參與慶祝圓周率日的人們，在這天會藉由發音類似「π」的事物進行慶祝，例如吃派 (pie)、玩皮納塔遊戲 (piñata)，或是飲用雞尾酒鳳梨可樂達 (piña colada)，甚至思考圓周率在生活中所代表意義。

有些狂熱份子甚至會選擇在3月14日當天下午1點59分開始慶祝，或是選在凌晨1點59分，以及下午3點9分 (24小時制的寫法為15點9分)進行慶祝。

不過，3月14日同時也是現代物理學大師、提出相對論的愛因斯坦生日，以及提出社會主義、撰寫《資本論》的馬克思忌日，同時在日本地區更成為白色情人節。