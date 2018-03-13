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噩耗！Instagram超洗版GIF貼紙因含種族歧視竟悄悄下架

2018-03-13 10:15聯合新聞網 INSIDE

圖／INSIDE
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經過數月測試，在一月底於Instagram正式發表的GIF貼紙功能甫上架就讓用戶愛不釋手，在限實動態（Story）上能搜尋GIPHY成千上百張動圖來搭配。

然而今日，高度的使用率的GIF貼紙功能竟悄悄下架，用戶打開編輯設定發現竟然找不到動圖選項以為是程式發生錯誤。

根據外媒報導，目前因為GIPHY上的圖案涉及種族歧視問題，Instagram與snapcht上均有用戶使用，同時還直接標記標記Instagram官方呼籲需將此撤下。

本用戶截圖提供讀者參考，不代表本站立場。 圖／INSIDE
本用戶截圖提供讀者參考，不代表本站立場。 圖／INSIDE
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另一方面GIPHY對外媒TechCrunch的詳細聲明如下：

A user discovered an offensive GIF sticker in our library, and we immediately removed it per our content guidelines. After investigation of the incident, this sticker was available due to a bug in our content moderation filters specifically affecting GIF stickers. We have fixed the bug and have re-moderated all of the GIF stickers in our library. The GIPHY staff is also further reviewing every GIF sticker by hand and should be finished shortly. We take full responsibility for these recent events and sincerely apologize to anyone who was offended."

GIPHY工作人員將針對目前網站上的GIF嚴加審核，並修復問題內容以確保不會發生類似的問題。

根據內容條款需先暫時將GIPHY從社群平台上移除，受到影響的還有另一社群巨頭Snapchat，不過這並非Snapchat首次涉及種族問題遭到功能禁用，在2016年曾有一個濾鏡遭受用戶檢舉，名為「黃臉」（yellowface）濾鏡，當用戶使用該效果時，臉部並無明顯變黃，臉頰變大、門牙外露及眼睛小是西方人對亞洲人的刻板印象，因此被認定具有嚴重種族歧視問題遭撤下。

對許多用戶來說GIF貼紙功能相當實用，不僅讓限時動態變得更加趣味激起網友更種創意，也有圖文創作者將先在LINE上的貼圖轉為GIF開放用戶使用增加觸及，得知撤下無法使用各界哀鴻遍野，未來GIPHY在撤除違規者內容及審核管理程序完整後，才有機會重新上架回到社群平台。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Instagram種族歧視貼圖

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