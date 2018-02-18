親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

陳仙梅老公美中槍濺血 自責「他是代我受傷」

AI做不到的事！臉書審查檢舉仍仰賴「團隊人力」

2018-02-18 09:39中央社 台北18日電

儘管人工智慧（AI）能做到的事情越來越多，Facebook（臉書）仍仰賴精通超過40種語言的團隊人力，來審查被檢舉的內容，因為Facebook認為，有些文字的真正意涵只有本地人能理解。

Facebook（臉書）仍仰賴精通超過40種語言的團隊人力，來審查被檢舉的內容。...
Facebook（臉書）仍仰賴精通超過40種語言的團隊人力，來審查被檢舉的內容。 圖／美聯社
分享

Facebook全球網路安全總監戴維斯（AntigoneDavis）接受中央社專訪表示，台灣目前每月約有1800萬人透過Facebook，以文字、圖片、影片及網站連結等形式分享故事，與親朋好友及關心的人、事、物產生連結，這些透過網路分享與互動的行為，是一種正向且充滿力量的人性本能。

他說，Facebook致力為用戶打造一個有意義且深度的社群環境，讓人們能安心地和他人交流。因此，維護社群安全是Facebook的核心任務，Facebook的每一個部門中都有專人負責網路安全，提供的各項服務都是以安全為首要考量。

為了提供用戶更安全的使用環境，Facebook制定出一套社群守則，清楚定義出哪些類型的分享是Facebook接受的、哪些類型的內容可能被檢舉和移除。Facebook也投入資源在防止霸凌的技術與工具上，以確保用戶的安全，更透過教育與宣傳，提高人們對社群守則相關政策的認識。

戴維斯透露，目前Facebook主要使用人力來審查被檢舉的內容，Facebook的審查團隊遍布全球，並且精通超過40種語言，其中包括母語為中文的審查員，因為Facebook知道，有些文字的真正意涵只有本地人能理解。

「Facebook的目標是希望能培育出一定數量具有正確語言能力的團隊，以確保快速有效地審查被檢舉的內容。」戴維斯說。

如果使用人工智慧技術，能否幫助Facebook更有效地檢舉或審查內容？戴維斯表示，儘管Facebook主要還是仰賴人力來檢視不同地區的貼文，但也正在探索其他方式，以自動化的檢舉或移除那些明顯違反社群守則的內容，並防止此內容再度出現在Facebook。

他認為，未來使用人工智慧以更快速精準的方式，去發現並意識到在社群裡發生的事，將成為Facebook守護人們安全的方式之一。

然而，每天有數十億的貼文、留言和訊息透過Facebook的服務被傳遞，要過濾每一篇貼文是很困難的，因此Facebook只針對被檢舉的內容進行審查。戴維斯說，過去曾發生過一些令人心碎的案例，像是自殺或是在直播上自殺，如果人們能意識到周遭正在發生的事情，或是更早向Facebook提出檢舉，或許這些悲劇將是可以避免的。

他表示，Facebook認為人工智慧可以提供一個更好的解法，主動偵測那些應該被審查的照片及影片，雖然目前仍在研發階段，Facebook已經開始讓人工智慧進行測試且精準檢舉部分內容，但完整發展這項系統仍需要幾年的時間。

由於Facebook已推出直播功能，如何在直播當下監督不當內容，避免網路霸凌、爭議性資訊或憎恨言論散播，似乎也成為新課題。

戴維斯指出，Facebook的社群守則不僅規範Facebook各種形式的內容，也同樣運用在直播功能中。當有人在使用直播時違反社群守則，Facebook收到檢舉後將盡速中斷直播影片並移除；當直播影片觀看人數到達一定的數量時，Facebook也會主動同步監看影片。

戴維斯說，「Facebook意識到直播影片的內容與安全所帶來的挑戰，我們也負起應有的責任。在維持言論自由表達的同時，Facebook也努力提供用戶一個安全且相互尊重的使用環境。」

網路霸凌
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

用戶經驗比賺錢重要 谷歌阻擋惱人廣告

2018-02-17 09:39

吳永誠／YouTube出招 對抗不當影片

2018-02-14 00:07

為什麼聯合利華 要砍社群廣告費？

2018-02-13 20:47

YouTube Red付費服務 執行長：將推廣至100國家

2018-02-13 17:17

經濟日報社論／資安防護要拋開舊思維

2018-02-13 01:52

Google推出全新狗年特別版「Quick, Draw!」遊戲 再來挑戰20秒快畫

2018-02-12 19:33

Google迎狗年 推特別版限時塗鴉遊戲

2018-02-12 14:10

40組生活用詞 LINE貼圖學客語

2018-02-11 23:15

換上新首頁圖像 Google用6招讓你輕鬆觀看2018年冬季奧運

2018-02-10 11:03

人工智慧濫用實例 假色情片及背後隱憂

2018-02-10 08:09

YouTube互動新功能 讓粉絲更黏

2018-02-09 09:09

Mozilla物聯網架構Project Things 讓樹莓派等設備化身連接中繼設備

2018-02-08 10:22

華碩將關閉中國雲端 網友嘆選擇愈來愈少

2018-02-07 20:51

「摩登大聖」槓臉書 金凱瑞號召刪帳號賣股票

2018-02-07 11:49

臉書慶14歲 祖克柏坦言犯下無數錯誤

2018-02-06 10:09

觀點／Facebook Instant Articles有啥問題 令大半媒體選擇離開？

2018-02-05 17:39

中國公安打擊網路水軍 關5千多個帳號

2018-02-05 13:57

影／直播平台攜手電視台 推出首創多觸點跨螢節目

2018-02-05 13:36

直播平台再進化！ 手遊瘋直播、內容節目化

2018-02-05 13:19

微博用戶全面實名制 3月20日實施

2018-02-02 13:53

稱貼裸女名畫帳號被撤 法國教師提告臉書否認

2018-02-02 11:52

Google Adwords實戰∼以診所為例

2018-02-02 11:48

全球40億人上網 菲人最愛社群網站

2018-02-02 02:31

臉書改革陣痛期 投資人緊盯

2018-02-02 00:02

臉書警訊 用戶逗留時間大減

2018-02-02 00:02

憂負面效應 專家籲臉書停兒童版即時通

2018-01-31 10:09

財經觀點／素人影音廣告 新的經濟模式

2018-01-30 23:38

大掃黃 微博關閉1132個「低俗内容」帳號

2018-01-30 16:55

臉書微調動態消息 向美用戶推地方新聞

2018-01-30 10:23

避免中國政府竊聽 川普政府傳計畫打造「更安全」的國家級5G集中化網路

2018-01-30 07:57

美國版權局要求串流音樂服務業者必須提高分潤比例

2018-01-30 07:57

避免業者濫用廣告機制 Google讓使用者有更高廣告內容觀看控制權

2018-01-30 07:56

臉書公布隱私原則 因應歐盟個資新法

2018-01-29 18:36

臉書新彩蛋 輸入關鍵字為好友擊掌

2018-01-29 10:27

「永遠的軍中情人」 Google塗鴉紀念鄧麗君65歲冥誕

2018-01-29 10:21

瘋社群恐害民主 臉書承認有風險

2018-01-23 20:32

不能只打媒體 媒體大亨梅鐸：臉書也該為可信新聞付錢

2018-01-23 09:47

臉書承認社群媒體恐有害民主 誓降風險

2018-01-23 06:17

憂成癮 庫克不讓姪子碰社群

2018-01-21 00:58
看更多

熱門文章

太透明！蘋果太空船員工 不斷撞上玻璃牆

2018-02-17 17:07

手機防摔保護貼進化 從烤鴨找靈感

2018-02-18 10:35

Nokia 7 Plus、Nokia 1實照曝光 前者將是HMD Global首款Android One機種

2018-02-18 09:59

高通第三款千兆級LTE數據晶片驍龍 X24 LTE 下載速度直達2Gbps

2018-02-18 10:10

AI做不到的事！臉書審查檢舉仍仰賴「團隊人力」

2018-02-18 09:39

Panasonic揭曉新款無反機種GX9 加入電磁快門、全新黑白色調拍攝模式

2018-02-18 10:01

富士揭曉新APS-C片幅高階機種Fujifilm X-H1 強化防震、錄影功能

2018-02-18 09:55

Bixby數位助理服務開發總監李仁鍾加入Google 將帶領物聯網團隊

2018-02-18 10:16

ARM提出Project Trillium設計平台 將更多人工智慧應用帶進終端裝置

2018-02-18 10:15

Panasonic新款1吋感光元件隨身機種ZS200 同樣強化黑白拍攝色調

2018-02-18 10:00

Galaxy S9也傳加入等同蘋果Animoji表情動畫功能

2018-02-18 09:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top