AI做不到的事！臉書審查檢舉仍仰賴「團隊人力」

2018-02-18 09:39 中央社 台北18日電



儘管人工智慧（AI）能做到的事情越來越多，Facebook（臉書）仍仰賴精通超過40種語言的團隊人力，來審查被檢舉的內容，因為Facebook認為，有些文字的真正意涵只有本地人能理解。

Facebook（臉書）仍仰賴精通超過40種語言的團隊人力，來審查被檢舉的內容。 圖／美聯社 分享 facebook

Facebook全球網路安全總監戴維斯（AntigoneDavis）接受中央社專訪表示，台灣目前每月約有1800萬人透過Facebook，以文字、圖片、影片及網站連結等形式分享故事，與親朋好友及關心的人、事、物產生連結，這些透過網路分享與互動的行為，是一種正向且充滿力量的人性本能。

他說，Facebook致力為用戶打造一個有意義且深度的社群環境，讓人們能安心地和他人交流。因此，維護社群安全是Facebook的核心任務，Facebook的每一個部門中都有專人負責網路安全，提供的各項服務都是以安全為首要考量。

為了提供用戶更安全的使用環境，Facebook制定出一套社群守則，清楚定義出哪些類型的分享是Facebook接受的、哪些類型的內容可能被檢舉和移除。Facebook也投入資源在防止霸凌的技術與工具上，以確保用戶的安全，更透過教育與宣傳，提高人們對社群守則相關政策的認識。

戴維斯透露，目前Facebook主要使用人力來審查被檢舉的內容，Facebook的審查團隊遍布全球，並且精通超過40種語言，其中包括母語為中文的審查員，因為Facebook知道，有些文字的真正意涵只有本地人能理解。

「Facebook的目標是希望能培育出一定數量具有正確語言能力的團隊，以確保快速有效地審查被檢舉的內容。」戴維斯說。

如果使用人工智慧技術，能否幫助Facebook更有效地檢舉或審查內容？戴維斯表示，儘管Facebook主要還是仰賴人力來檢視不同地區的貼文，但也正在探索其他方式，以自動化的檢舉或移除那些明顯違反社群守則的內容，並防止此內容再度出現在Facebook。

他認為，未來使用人工智慧以更快速精準的方式，去發現並意識到在社群裡發生的事，將成為Facebook守護人們安全的方式之一。

然而，每天有數十億的貼文、留言和訊息透過Facebook的服務被傳遞，要過濾每一篇貼文是很困難的，因此Facebook只針對被檢舉的內容進行審查。戴維斯說，過去曾發生過一些令人心碎的案例，像是自殺或是在直播上自殺，如果人們能意識到周遭正在發生的事情，或是更早向Facebook提出檢舉，或許這些悲劇將是可以避免的。

他表示，Facebook認為人工智慧可以提供一個更好的解法，主動偵測那些應該被審查的照片及影片，雖然目前仍在研發階段，Facebook已經開始讓人工智慧進行測試且精準檢舉部分內容，但完整發展這項系統仍需要幾年的時間。

由於Facebook已推出直播功能，如何在直播當下監督不當內容，避免網路霸凌、爭議性資訊或憎恨言論散播，似乎也成為新課題。

戴維斯指出，Facebook的社群守則不僅規範Facebook各種形式的內容，也同樣運用在直播功能中。當有人在使用直播時違反社群守則，Facebook收到檢舉後將盡速中斷直播影片並移除；當直播影片觀看人數到達一定的數量時，Facebook也會主動同步監看影片。

戴維斯說，「Facebook意識到直播影片的內容與安全所帶來的挑戰，我們也負起應有的責任。在維持言論自由表達的同時，Facebook也努力提供用戶一個安全且相互尊重的使用環境。」