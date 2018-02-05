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中國公安打擊網路水軍 關5千多個帳號

2018-02-05 13:57中央社 台北5日電

中國公安機關自2017年5月以來對收錢協助炒作議題、刪文的「網路水軍」進行打擊，...
中國公安機關自2017年5月以來對收錢協助炒作議題、刪文的「網路水軍」進行打擊，共計抓獲200多名犯罪嫌疑人，關閉5000多個帳號、上萬個違規網站以及數千萬條惡意炒作訊息。圖片來源/Rawpixel.com
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中國公安機關自2017年5月以來對收錢協助炒作議題、刪文的「網路水軍」進行打擊，共計抓獲200多名犯罪嫌疑人，關閉5000多個帳號、上萬個違規網站以及數千萬條惡意炒作訊息。

中國大陸「網路水軍」常常充當「捧人推手」和「網路打手」，將時下的新聞熱點和網民情緒結合起來，透過「借勢」和「造勢」達到行銷目的。「網路水軍」往往是只要給錢，客戶提供什麼樣的內容都發。

界面新聞報導，其中，打擊「三打哈」網路水軍案是中國第一宗利用網站實施「網路水軍」非法刪文、炒作的案件，也是第一個打擊「網路水軍」的全國掃蕩，參與的省市共有21個。

此案以「三打哈」網站為核心，業務遍布各大網路論壇，透過建立網站平台共享資源、相互合作，形成付費刪文、發文、灌水的仲介模式產業鏈。

實際執行方式，即網民在網站註冊成「雇主」，網路水軍註冊成「推廣服務商」，「雇主」透過網站發布任務，包括社交圈轉發、置入性行銷等，「推廣服務商」認領任務完成後，「雇主」結算傭金。

「三打哈」可提供關鍵詞上首頁、公關危機處理、品牌及產品行銷、置入性行銷、撰寫新聞稿等服務，並與各大主流網站建立發布新聞稿的管道。由於資源豐富，「雇主」與「水軍」之間的聯繫也相當方便。

「三打哈」另一業務就是幫助當事人刪除負面文章。一名涉嫌收費刪文的張姓網站人員表示，「遇到溫和的文章無法刪除，就需要有人來灌水，發布一些黃色圖片和違規的廣告。」

網軍

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