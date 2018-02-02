稱貼裸女名畫帳號被撤 法國教師提告臉書否認

2018-02-02 11:52 中央社 巴黎1日綜合外電報導



社群媒體巨擘臉書否認因法國教師杜然德張貼19世紀女性陰部畫像，而刪除他的帳號。杜然德這項有關臉書審查制度的指控爭議持續許久，今天終於上法院審理。

法國教師杜然德因在臉書張貼油畫「世界的起源」，帳號被刪。 美聯社 分享 facebook

法新社報導，1866年現實派畫家庫爾貝（Gustave Courbet）油畫「世界的起源」（L'Origine du Monde），目前可能掛在巴黎奧塞美術館（Musee d'Orsay）牆上。

但杜然德（Frederic Durand）說，儘管這幅名畫備受珍視，臉書依然根據裸露圖片禁令關閉他的帳號。

杜然德指控臉書2011年2月在「無預警或沒有正當理由的情況下」關閉他的帳號。杜然德當時在臉書貼出探索「世界的起源」歷史的文章連結，使用畫像作為縮圖。

他隨即控告臉書侵犯言論自由，但有關裁判權的法律爭議持續多年，導致此案拖到今天才上法院審理。

杜然德除了要求臉書恢復帳號，還索賠2萬歐元（約新台幣73萬元），但臉書律師團表示，由於臉書只保留已刪帳號資料90天，技術上來說無法恢復帳號。

臉書委任律師賴納茲（Caroline Lyannaz）表示，原告「並沒有提供證據指出，關閉帳號和張貼庫爾貝這幅畫作之間有關連」。律師團沒有解釋杜然德帳號停用原因，表示這「只是契約上的爭端」。

杜然德委任律師柯提諾（Stephane Cottineau）則說：「帳號使用了兩年半，但在貼出『世界的起源』不久後就被關閉，這不可能是巧合。」

法院將於3月15日宣布裁決。