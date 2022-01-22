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Canon新機EOS R5 C結合Cinema EOS元素 8K影片拍攝時間更長了

聯合新聞網 / 楊又肇

去年宣布推出全片幅無反機種EOS R5之後，Canon稍早宣布推出強化8K畫質影片拍攝需求的EOS R5 C，強調可以更長時間拍攝8K@60fps規格影片。

從設計上來看，可以將EOS R5 C視為在EOS R5身上加入Cinema EOS的設計，其中在機身內加入散熱風扇，讓相機能以不限制時長形式錄製最高8K@60fps規格影片。

同時拍攝規格更支援8K 60fps Cinema RAW Light、4K 120fps 4:2:2 10-bit等選項，而Cinema RAW Light格式更可對應HQ、ST與LT三種畫質設定。

至於對比來看，EOS R5 C顯然是為了對抗Sony在去年出推出的全片幅電影製作攝影機Cinema FX3，同樣是鎖定更輕盈、方便的電影等級影片內容拍攝需求。

規格方面，EOS R5 C跟EOS R5一樣採用4500萬畫素感光元件，並且配置DIGIC X影像處理器，本身也支援Dual Pixel對焦，分別對應每秒12張連拍的機械快門，以及可達每秒20張連拍的電子快門，感光值則介於ISO 100-51200之間。

另外，在機身背面也配置3.2吋可外掀翻轉螢幕，以及576萬點設計的OLED觀景窗、電池規格設計都與EOS R5相同。

而右側握把上的紅色快門鍵，則可對應靜態拍攝與動態錄影使用，同時機身因為額外搭載散熱風扇，所以厚度也增加至111mm。

EOS R5也支援Wi-Fi連接、支援USB-C直接供電，並且提供micro HDMI輸出，以及3.5mm音訊輸入、輸出設計，頂部熱靴除了可安裝外接閃光燈，更可連接麥克風接收器等配件使用。

EOS R5 C單機身售價為4499美元，預計從今年3月率先在美國市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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