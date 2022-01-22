Google計畫打造Project Iris項目 再次進軍虛擬視覺應用市場

雖然過去放棄繼續發展Daydream VR項目，但Google仍對虛擬視覺應用有相當企圖心，例如目前依然在ARCore等擴增實境應用有所佈局。而在稍早消息中，指出Google目前正著手準備一項名為「Project Iris」的虛擬視覺頭戴裝置，預計會在2024年推出。

依照The Verge網站取得消息指稱，「Project Iris」將是一款全獨立運作裝置，亦即無須搭配手機或外部運算裝置，並且採用Google自行研發處理器，搭配外部攝影鏡頭進行定位，至於作業系統則採用客製化Android版本，預期也會配合雲端協同運算強化虛擬視覺呈現效果。

至於帶領「Project Iris」項目發展的負責人，據傳為Google去年展示，可讓人與遠方親友更真實地「面對面」互動的「Project Starline」項目負責人Clay Bavor，同時「Project Iris」項目團隊成員還包含參與Google Assistant服務應用設計的Scott Huffman，以及ARcore團隊的Shahram Izadi。

此外，包含過去曾在Meta旗下負責作業系統開發的Mark Lucovsky也參與「Project Iris」項目發展，同時相關團隊也與Pixel硬體部門有深度合作關係。

目前「Project Iris」項目仍處於相當早期研發階段，暫時還沒有更具體細節透露，但預期會在2024年之後對外公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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