全是粉粉少女心！Razer攜手三麗鷗 耳機、滑鼠、電競椅滿滿Hello Kitty元素

雖然過去Razer也曾推出粉色系列周邊,甚至也推出加上貓耳的Kraken Kitty Edition遊戲耳機,而此次更宣布與三麗鷗合作,推出Hello Kitty and Friends Edition聯名系列商品,分別將Hello Kitty與其朋友身影套用在Razer既有遊戲周邊配件,讓原本充滿電競風格的設計搖身一變成為粉紅配件。

其中,Razer Kraken BT Kitty - Hello Kitty and Friends Edition是以原本的Kraken BT耳機為基礎,不僅像是Kraken Kitty Edition遊戲耳機採用貓耳設計,更加上Hello Kitty的蝴蝶結,同時也讓貓耳變得跟Hello Kitty一樣圓潤,耳罩上的Razer標誌更換成Hello Kitty面貌,但依然保留Razer Chroma多彩燈效。

耳機功能則與一般版相同,一樣對應40毫秒延遲連接,開啟Chroma燈效約可對應20小時電力使用時間,而關閉情況下則可對應50小時。

而Razer Iskur X - Hello Kitty and Friends Edition則與標準版電競椅相同,一樣對應長時間乘坐需求,搭配Razer Lumbar Cushion - Hello Kitty and Friends Edition腰枕提供腰部額外支撐,但兩者均加入Hello Kitty風格設計,並且以全粉紅色形式呈現。

另外,包含Razer熱銷款遊戲滑鼠DeathAdder Essential,以及Gollathus Medium滑鼠墊同捆銷售組合,此次也推出Hello Kitty and Friends Edition設計款式,兩者雖然都保留Razer品牌標誌,但在外觀具備滿滿的三麗鷗風格。

建議售價方面,Razer Kraken BT Kitty - Hello Kitty and Friends Edition將以新台幣3899元價格銷售,目前已經在Razer官網、momo購物上架,Razer三創旗艦店預計會在2月開放銷售。

Razer Iskur X - Hello Kitty and Friends Edition電競椅建議售價則是新台幣15490元,Razer Lumbar Cushion - Hello Kitty and Friends Edition腰枕售價則是新台幣1899元,兩者將由momo購物於2月起獨賣。

至於Razer DeathAdder Essential + Razer Gollathus Medium Bundle - Hello Kitty and Friends Edition的組合,建議售價則為新台幣1899元,預計會在今年3月上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦