夏普揭曉新款AQUOS XLED 65吋電視 預計4月在台推出
在諸多業者先後推出以mini LED打造的電視產品後，夏普稍早也宣布即將在今年4月推出以mini LED技術打造的AQUOS XLED 65吋電視，並且預告將在台灣市場推出。
依照夏普說明，AQUOS XLED產品名中的「X」，代表「excellent expertise」 (極緻觀影感受)，意味夏普希望能藉由此款電視產品提供更好的觀看體驗。而其中的關鍵，則在於採用更明亮、更能詮釋真實黑色表現，並且讓色彩對比、光暗層次更加明顯的mini LED技術。
此次宣布推出的AQUOS XLED 65吋電視，將透過mini LED技術與Active mini LED驅動技術，針對顯示圖像進行精細控制每個螢幕區域亮度，讓色彩對比提昇，同時峰值亮度也增加3倍，更採用轉換背光光波長的量子廣色域技術，讓背光源中產生三原色 (藍、綠、紅)的高純度光實現更寬廣色域與鮮豔色彩表現。
夏普的mini LED技術應用機種，最早是在去年10月底於日本推出，而此次以AQUOS XLED品牌推出65吋機種則是鎖定高階使用需求，並且加入全新研發的ARSS+ (AROUND SPEAKER SYSTEM PLUS)音響系統，不僅在螢幕底部加入揚聲器，更可配合頂部及側面揚聲器實現沉浸式聲場。
而在電視設計部分，更採用窄邊框、貼近無邊際的螢幕設計，藉此讓使用者能有更高沉浸觀看體驗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言