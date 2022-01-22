夏普揭曉新款AQUOS XLED 65吋電視 預計4月在台推出

在諸多業者先後推出以mini LED打造的電視產品後，夏普稍早也宣布即將在今年4月推出以mini LED技術打造的AQUOS XLED 65吋電視，並且預告將在台灣市場推出。

依照夏普說明，AQUOS XLED產品名中的「X」，代表「excellent expertise」 (極緻觀影感受)，意味夏普希望能藉由此款電視產品提供更好的觀看體驗。而其中的關鍵，則在於採用更明亮、更能詮釋真實黑色表現，並且讓色彩對比、光暗層次更加明顯的mini LED技術。

此次宣布推出的AQUOS XLED 65吋電視，將透過mini LED技術與Active mini LED驅動技術，針對顯示圖像進行精細控制每個螢幕區域亮度，讓色彩對比提昇，同時峰值亮度也增加3倍，更採用轉換背光光波長的量子廣色域技術，讓背光源中產生三原色 (藍、綠、紅)的高純度光實現更寬廣色域與鮮豔色彩表現。

夏普的mini LED技術應用機種，最早是在去年10月底於日本推出，而此次以AQUOS XLED品牌推出65吋機種則是鎖定高階使用需求，並且加入全新研發的ARSS+ (AROUND SPEAKER SYSTEM PLUS)音響系統，不僅在螢幕底部加入揚聲器，更可配合頂部及側面揚聲器實現沉浸式聲場。

而在電視設計部分，更採用窄邊框、貼近無邊際的螢幕設計，藉此讓使用者能有更高沉浸觀看體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦