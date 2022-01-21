Garmin揭曉fēnix 7系列運動手錶 加入觸控設計、增手電筒功能

Garmin稍早宣布更新旗下旗艦定位的fēnix 7系列運動手錶，其中最大改變是將原本僅以實體按鍵操作的設計，加入觸控螢幕操作模式，並且在特定錶款增加野外可使用的四段式LED燈光，讓使用者能直接將手錶當做手電筒使用，或是另外配合紅色LED燈形成交互閃爍燈號，作為夜間運動時的提示作用。

此次更新錶款，分別包含42mm錶面設計的fēnix 7S，以及47mm錶面設計的fēnix 7，另外也包含頂規設計、採51mm設計的fēnix 7X，其中fēnix 7S與fēnix 7均提供標準款設計、有太陽能充電功能，以及透過藍寶石玻璃保護錶面且具備太陽能充電功能的三種規格，而fēnix 7X則不包含標準款，但提供其餘兩種規格。

而規格差異部分，普通板與太陽能充電功能版本都是採用標準玻璃與不鏽鋼錶身設計，儲存容量則提供16GB，而藍寶石玻璃款式則是採用鈦合金錶身，搭配32GB儲存容量與多頻段GPS定位功能。

在標準款fēnix 7中，Garmin還額外推出搭載AMOLED螢幕的Epix款式，但不包含太陽能充電功能，區分搭載一般玻璃、不鏽鋼錶身與內建16GB儲存容量，以及採用藍寶石玻璃、鈦合金錶身與內建32GB儲存容量兩種版本。

至於在fēnix 7X設計中，則是額外加入兩組可四段亮度調整的LED燈光，讓使用者能在戶外直接以手錶當做手電筒使用，同時也能配合紅色LED燈形成交互閃爍燈號，當使用者在夜間運動時，可以作為提示作用，或是在野外時候讓他人知曉位置。

電力續航方面，fēnix 7S搭配太陽能充電最長可對應11天到14天連續使用時間，fēnix 7則可對應18天至22天，而fēnix 7X約可對應28天至37天的使用時間表現，至於採用AMOLED螢幕的fēnix 7 Epix則約可對應6-16天使用時間。至於在GPS啟用情況下，fēnix 7S約可連續使用17小時，fēnix 7則可對應26小時使用時間，fēnix 7X最長使用時間則是42小時，fēnix 7 Epix則是對應20小時使用時間。

目前fēnix 7系列運動手錶已經在美國市場推出，建議售價則是從699.99美元起跳，最高則是999.99美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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