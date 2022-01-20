AMD更新僅50W電力驅動的Radeon Pro W6400專業繪圖卡 強化虛擬視覺應用

AMD宣布更新Radfeon Pro W6000系列專業繪圖卡，其中針對桌上型工作站推出新款Radeon Pro W6400，藉此在先前推出的Radeon Pro W6800、Radeon Pro W6600，額外增加更親民價位選擇，並且讓更多工作站提升繪圖顯示效能。而在筆電行工作站機種，則是分別提供Radeon Pro W6500M，以及Radeon Pro W6300M兩款GPU，鎖定僅50W電力驅動的顯示運算需求。

相比先前推出的Radeon Pro W6800、Radeon Pro W6600，此次推出的Radeon Pro W6400將鎖定主流市場使用需求，並且以更高性價比、安裝彈性提供充足的2K畫質顯示輸出與處理應用，最高可對應8K顯示內容輸出，同時也能對應全方位的繪圖使用模式，例如高產值辦公文書運作需求、金融、2D CAD繪圖作業等應用場景。

▲對應全方位的繪圖使用模式

▲相比先前推出的Radeon Pro W6800、Radeon Pro W6600，提供不同應用需求

從規格來看，Radeon Pro W6400同樣採用RDNA2顯示架構設計，本身以台積電6nm製程打造，GPU包含54億組電晶體、768組流處理器 (12組運算單元)、支援硬體即時光影追跡 (12組光線加速器)，峰值半精度浮點數 (FP16)顯示效能可達7.07 TFLOPS、峰值單精度浮點數 (FP32)顯示效能則可達3.54 TFLOPS。

至於GPU將配置16MB L3快取記憶體 (AMD Infinity Cache)、4GB GDDR6顯示記憶體，記憶體傳輸頻寬則可達每秒128GB，並且採用PCIe 4.0介面設計，顯示輸出則對應2組DisplayPort 1.4，最高運作功耗則是50W，但系統運作電源供應器建議使用300-350W以上規格。

▲最高運作功耗僅為50W

另外，由於Radeon Pro W6400以更小形式設計 (約縮減51%安裝佔用空間)，因此能用於更小工作站設計，同時本身建議售價僅為229美元，將能對應更實惠效能性價比表現，相比2019年第二季推出的Radeon Pro WX3200在價格上僅增加30美元，但整體效能卻有明顯提升，甚在峰值單精度浮點數顯示效能更有47%提升表現。

▲卡身縮減約51%

▲相比其他繪圖卡則提供高性價比使用特性

除了針對桌機工作站需求推出Radeon Pro W6400，AMD此次也同步推出對應筆電工作站打造的Radeon Pro W6500M，以及Radeon Pro W6300M兩款GPU，分別鎖定入門與中階專業繪圖顯示需求，運作功耗同樣鎖定在50W以下。

▲此次同步針對筆電工作站需求推出Radeon Pro W6500M，以及Radeon Pro W6300M兩款GPU

而軟體相容方面，此次推出新款專業繪圖卡也高度相容Windows 11，並且支援DirectX 12 Ultimate、Vulkan、OpenGL、OpenCL等API資源，另外也對應AMD Radeon VR Ready設計，以及AMD FidelityFX超解像技術。

▲體型縮減51%之後，連帶也讓盒裝體積縮減

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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