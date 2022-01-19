快訊

聯亞藥重大訊息將公布 20日暫停交易

東吳大學城中校區有確診足跡 百名師生自主健康管理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ØZI的「Ø」怎麼打？ 手機、電腦這樣輸入秒跟上

聯合新聞網 / 綜合報導
鍵盤示意圖。 示意圖／ingimage
鍵盤示意圖。 示意圖／ingimage

葉璦菱的兒子、歌手ØZI與前女友性愛片外流，引起網友討論，但卻有網友歪樓提問，表示每次跟朋友討論只能複製「Ø」字母，想知道到底該如何在鍵盤上打出來？文章在PTT上意外被推爆，網友們也大讚「長知識了！」

這名網友在PTT發問「ØZI的Ø在鍵盤上要怎麼打出來？」由於最近ØZI話題炒熱，每次只要跟朋友聊到他的事都不知道「Ø」到底怎麼打，他苦笑「大家也都是複製貼上吧？」

問題一出，有網友直言「音標字母我真的都用複製的，畢竟不會想裝音標符號鍵盤，平常又用不到」，但有網友出面解惑，不論是iOS、安卓系統，只要「長按『英文字母O』就會跳出國際字元，「Ø」字母也就出現了。

另外，也有人指出「Ø」字母是丹麥文和挪威文才有的，英文鍵盤當然找不到；而若是電腦使用微軟系統，長按ALT不放，再按下216或248，則分別會出現Ø和ø。蘋果系統則是「同時option+英文字母O」。解答曝光後，網友們皆表示實測成功，紛紛留言「øøøøøØ」、「øœõòóöô」、「ØØ」、「Ø」，在留言區蓋起高樓。

PTT 葉璦菱 iPhone

延伸閱讀

開箱影片／Sennheiser CX Plus聲音有層次 實測ANC降噪音質變厚實

影片教你做／Excel做萬年日曆 3招做好做滿永久使用！

開箱影片／POCO M4 Pro 5G「麻將鏡頭」少2物 擁大電量拚當高CP值手機

iPhone輸「1個功能」！網友比較一致認同：安卓好用多了

相關新聞

ØZI的「Ø」怎麼打？ 手機、電腦這樣輸入秒跟上

葉璦菱的兒子、歌手ØZI與前女友性愛片外流，引起網友討論，但卻有網友歪樓提問，表示每次跟朋友討論只能複製「Ø」字母，想知道到底該如何在鍵盤上打出來？文章在PTT上意外被推爆，網友們也大讚「長知識了！」

三星正式揭曉Exynos 2200處理器 採用基於AMD RDNA2顯示架構的Xclipse GPU

原本傳出在今年1月11日對外揭曉的Exynos 2200處理器，稍早由三星正式對外公布，並且確認將採用與AMD合作，以RDNA2顯示架構打造的Xclipse GPU，而CPU部分也不意外地換上Armv9指令集架構，其中也採用Arm Cortex-X2 CPU設計。

奧丁丁打造即時氣象站OwlWeather 提供即時天氣查詢、未來每十分鐘降雨強度精準預報

奧丁丁集團宣布與安吉氣象決策資訊合作，推出奧丁丁台灣即時氣象站OwlWeather，將高精度氣象預報數據開放給一般民眾使用，提供即時定位與任意地點天氣查詢，以及未來每十分鐘降雨強度變化預報兩大特色功能，未來更計畫結合氣象資訊提供個人化旅遊觀光推薦功能，藉此透過跨產業結合深掘氣象經濟商機。

遠傳新春獻禮 過年必備服務傳遍遍 虎年活動一手包

年假期間是家族團聚、出門旅遊的高峰，不論車票、餐廳、飯店更是一位難求，遠傳推出預約代訂好幫手「黑卡秘書」，可由專人代訂圍...

尊榮感當道 遠傳推黑卡秘書 代訂、翻譯一手搞定

信用卡強打黑卡的「尊榮感」服務，現在尊榮感服務熱潮吹到電信業，遠傳電信（4904）宣布推出「黑卡秘書」，車票、餐廳、飯店...

搭載蘋果M2晶片的14吋MacBook Pro較便宜 可能很快上市

蘋果公司（Apple）傳出正準備推出新筆電，價格便宜數百美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。