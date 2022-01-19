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ØZI的「Ø」怎麼打？ 手機、電腦這樣輸入秒跟上
葉璦菱的兒子、歌手ØZI與前女友性愛片外流，引起網友討論，但卻有網友歪樓提問，表示每次跟朋友討論只能複製「Ø」字母，想知道到底該如何在鍵盤上打出來？文章在PTT上意外被推爆，網友們也大讚「長知識了！」
這名網友在PTT發問「ØZI的Ø在鍵盤上要怎麼打出來？」由於最近ØZI話題炒熱，每次只要跟朋友聊到他的事都不知道「Ø」到底怎麼打，他苦笑「大家也都是複製貼上吧？」
問題一出，有網友直言「音標字母我真的都用複製的，畢竟不會想裝音標符號鍵盤，平常又用不到」，但有網友出面解惑，不論是iOS、安卓系統，只要「長按『英文字母O』就會跳出國際字元，「Ø」字母也就出現了。
另外，也有人指出「Ø」字母是丹麥文和挪威文才有的，英文鍵盤當然找不到；而若是電腦使用微軟系統，長按ALT不放，再按下216或248，則分別會出現Ø和ø。蘋果系統則是「同時option+英文字母O」。解答曝光後，網友們皆表示實測成功，紛紛留言「øøøøøØ」、「øœõòóöô」、「ØØ」、「Ø」，在留言區蓋起高樓。
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