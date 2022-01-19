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三星正式揭曉Exynos 2200處理器 採用基於AMD RDNA2顯示架構的Xclipse GPU

聯合新聞網 / 楊又肇

原本傳出在今年1月11日對外揭曉的Exynos 2200處理器，稍早由三星正式對外公布，並且確認將採用與AMD合作，以RDNA2顯示架構打造的Xclipse GPU，而CPU部分也不意外地換上Armv9指令集架構，其中也採用Arm Cortex-X2 CPU設計。

依照三星說明，Xclipse是由Exynos處理器中的「X」，結合「eclipse」 (日蝕)構成，意味將終結手機遊戲的舊時代，並且以AMD的RDNA2顯示架構開創全新時代。

硬體表現上，Xclipse GPU支援硬體等級的即時光線追跡、可變速率著色 (VRS)，將使手機遊戲也能發揮等同桌機遊戲般的真實光影表現，並且對應更流暢的遊戲執行體驗。

同時，隨著與三星在Exynos 2200處理器的合作，AMD更強調旗下GPU業務已經橫跨PC、筆電、遊戲主機、車載系統，以及行動裝置，將能帶動更大圖像顯示應用成效。

至於在CPU方面，Exynos 2200也採用Armv9指令集架構，跟先前已經揭曉的聯發科天璣9000、Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1一樣採三叢集設計，分別採用一組Cortex-X2 CPU，搭配三組Cortex-A710 CPU與四組Cortex-A510 CPU。

在人工智慧運算部分則採用新一代NPU設計，相比前一代設計將提升高出一倍的人工智慧運算效能，分別對應INT8、INT16，以及FP16半精度浮點數運算模式。而5G連網部分，Exynos 2200則是採用支援3GPP Release 16設計規範的5G連網數據晶片，支援6GHz以下頻段與毫米波頻段，並且能透過EN-DC技術同時整合4G LTE與5G NR無線訊號，讓最高下載速度可達10Gbps。

其他部分，則分別整合安全元件，並且針對記憶體與儲存元件提供硬體等級加密，藉此強化手機資料存取安全。

而ISP配置部分，則是支援最高2億畫素鏡頭，在每秒紀錄30張畫格情況下，則對應單鏡頭可達1億800萬畫素鏡頭，或是以6400萬畫素+3600萬畫素雙鏡頭組合，最多可連接七組獨立感光元件，更可驅動四組感光元件同時作動，最高支援8K或4K HDR影片拍攝。

結合NPU運作情況下，則可讓相機透過機器學習方式識別多物體、環境與人臉等細節，藉此自動調整最佳顏色表現、白平衡調整，以及曝光、動態範圍等數值設置，另外亦可透過相容AV1等多格式編解碼設計，讓8K影片內容更為真實，最高更支援240fps 4K影片解碼播放，或是以60fps解碼播放8K影片，而4K影片則可對應120fps編碼錄製，8K影片則維持支援30fps規格編碼錄製。

顯示部分則支援HDR10+，以及更高動態範圍與影像色深表現，更能對應144Hz畫面更新率表現。

Exynos 2200預計會率先應用在三星年度旗艦手機Galaxy S22系列，但具體應用細節還是要等三星正式公布為準。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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