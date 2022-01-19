奧丁丁打造即時氣象站OwlWeather 提供即時天氣查詢、未來每十分鐘降雨強度精準預報

奧丁丁集團宣布與安吉氣象決策資訊合作，推出奧丁丁台灣即時氣象站OwlWeather，將高精度氣象預報數據開放給一般民眾使用，提供即時定位與任意地點天氣查詢，以及未來每十分鐘降雨強度變化預報兩大特色功能，未來更計畫結合氣象資訊提供個人化旅遊觀光推薦功能，藉此透過跨產業結合深掘氣象經濟商機。

許多人會透過氣象預報規劃未來出遊計畫，同時也會習慣透過手機內建app等方式查詢氣象動態，但多半僅能查詢大範圍、片段天氣資訊。

而奧丁丁集團與安吉氣象決策資訊合作打造的OwlWeather，將可由使用者輸入任意地點搜尋，或是開啟定位服務，透過高解析度氣象預報資料，清楚掌握該地區氣溫、濕度、風向、風速、雨量強度，以及合適穿著建議，另外也能查詢未來24小時、未來一週天氣概況與該地點地圖資訊。

奧丁丁集團資料科學部資深AI工程師陳振瑋表示，藉由過去與天氣探長於「區塊鏈溯源履歷」合作，提供各地農民透過物聯網氣象站，詳實蒐集產地環境數據，如氣溫、濕度、土壤導電度等，即時上傳至奧丁丁區塊鏈溯源系統的基礎，此次與安吉氣象決策資訊合作推出OwlWeather服務，將氣象資訊應用場域擴及至普羅大眾。

其中，透過安吉氣象決策資訊的高精度氣象預報系統，結合旗下自動化氣象站數據，並且透過奧丁丁平台開發經驗與資料分析優勢，將氣象預報數據轉化為簡單易懂的視覺化資訊，讓使用者能輕鬆查詢掌握天氣，作為日常生活決策使用。

而天氣預報定位可精準至經緯度座標，更可透過「未來每十分鐘降雨強度變化預報」提供該地後續下雨強度變化，協助民眾即時判斷雨勢，作為旅遊行程及活動規劃的決策依據。

同時，藉由更精準的氣象預測，未來將持續對外建立合深度合作，將氣象數據導入多元產業，持續挖掘氣象經濟更多的應用場景與可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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