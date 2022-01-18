Google TV傳在電視體驗加入智慧家庭連動、健身項目

在近期受訪時，Google TV產品管理總監Rob Caruso透露接下來將會在Google TV操作介面加入更多實用設計，其中包含與智慧家庭連動，以及健身相關設計。

實際上，Google早在Android TV作業系統就已經加入與智慧家庭連動設計，但是相比三星、蘋果、LG在電視產品的智慧家庭連動應用似乎顯得單調，尤其同樣以Android作業系統為基礎打造電視介面的小米，更是高度整合旗下米家智慧家庭應用內容，讓電視能成為智慧家庭連接中樞，因此讓Google考慮強化電視產品此類應用體驗。

不過，目前暫時還無法確認Rob Caruso所指強化項目具體細節，但有可能會讓使用者更容易透過電視接收智慧家庭相關互動資訊，或是將電視作為巨大顯示控制中心。至於預定更新時間，則可能會在今年內完成。

另一方面，Rob Caruso也透露將在Google TV強化健身相關設計，這樣的想法似乎也與蘋果、三星相繼推出訂閱式健身服務貼近，或許代表Google也會推出類似服務讓使用者訂閱使用，並且配合本身健康應用服務，讓使用者更了解身體健康狀態。

但目前Google顯然還是需要解決當前電視產品仍以Android TV為主，雖然已經逐漸換上貼近Google TV作業系統操作介面，但本質上仍不太一樣的情況，並且儘快讓電視產品全面換上Google TV作業系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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