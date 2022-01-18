快訊

東加首名遇難者！50歲英國女子為救狗遭海嘯捲走遇害

德蕾莎修女變成了壞人？印度封殺修女會風暴

三星新款Galaxy Tab S8系列 傳2月發表、也有瀏海造型？

聯合新聞網 / 楊又肇
▲(圖／擷自WinFuture網站)
▲(圖／擷自WinFuture網站)

除了計畫在2月初舉辦的Unpacked 2022活動揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列，三星將可能同步推出新款Galaxy Tab S8系列平板裝置。而在Galaxy S22系列可能因為三星與AMD合作的Exynos 2200處理器仍有過熱問題，可能會全數採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，Galaxy Tab S8系列預期也會全數採用相同處理器設計。

在Galaxy Tab S8系列中，三星預期會推出標準款Galaxy Tab S8，以及規格強化版Galaxy Tab S8+，同時還將額外推出採用14.6吋AMOLED螢幕的Galaxy Tab S8 Ultra，分別支援120Hz畫面更新率與2960 x 1848解析度設計，並且透過瀏海造型視訊鏡頭提高螢幕顯示佔比與邊框厚度。

除了搭載Snapdragon 8 Gen 1處理器，Galaxy Tab S8 Ultra更搭載16GB記憶體與512GB起跳儲存容量，電池容量則是11200 mAh，同時支援S Pen手寫筆輸入，預期將使這款14.6吋平板能對比蘋果的iPad Pro機種。

至於標準款Galaxy Tab S8則將採11吋LCD螢幕，支援120Hz畫面更新率與2560 x 1400解析度設計，採用8GB記憶體與256GB起跳儲存容量，電池容量為8000 mAh，而Galaxy Tab S8+則會採用12.7吋AMOLED螢幕，支援2800 x 1752解析度，電池容量則是10090 mAh。

Galaxy Tab S8系列預期會在接下來的Unpacked 2022活動上公布，並且或在2月內進入市場銷售。

另外，先前同樣傳出將在2月初的Unpacked 2022活動上揭曉的Galaxy S22系列，除了可能面臨三星與AMD合作的Exynos 2200處理器仍有過熱問題，因此可能初期全數採用Snapdragon 8 Gen 1處理器，更可能因為疫情影響供應，使得特定零件價格上漲，造成Galaxy S22系列整體售價增加，但三星仍可能盡力維持讓實際售價貼近Galaxy S21系列。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情

延伸閱讀

Google首款螢幕可凹折手機 價格可能很親民

新款iPad Pro傳可無線充電 處理器再升級、蘋果Logo「長大」

Intel代號「Raptor Lake」的第13代Core處理器將加入更多快取記憶體

三星證實將延後揭曉Exynos 2200處理器 仍會用於Galaxy S22系列手機

相關新聞

三星新款Galaxy Tab S8系列 傳2月發表、也有瀏海造型？

除了計畫在2月初舉辦的Unpacked 2022活動揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列，三星將可能同步推出新款Galaxy Tab S8系列平板裝置。而在Galaxy S22系列可能因為三星與AMD合作的Exynos 2200處理器仍有過熱問題，可能會全數採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，Galaxy Tab S8系列預期也會全數採用相同處理器設計。

Google TV傳在電視體驗加入智慧家庭連動、健身項目

在近期受訪時，Google TV產品管理總監Rob Caruso透露接下來將會在Google TV操作介面加入更多實用設計，其中包含與智慧家庭連動，以及健身相關設計。

顯示卡需求持續增長 NVIDIA重申GPU短缺問題將在今年下半年獲得緩解

在第24屆Needham年度成長大會中，NVIDIA財務長Colette Kress重申表示，GPU短缺問題將會在今年下半年獲得緩解。

三星筆電再進化 螢幕鍵盤可拆分、還能各自凹折收納

除了在CES 2022期間展示多款可凹折螢幕設計，三星顯然也計畫在可凹折筆電產品設計加入更多變化，例如在稍早取得設計專利中，更顯示三星將打造一款螢幕可拆卸，並且能將螢幕或鍵盤凹折收納的筆電產品。

徠卡揭曉可變拍攝影像解析度設計的全片幅相機M11

徠卡稍早公布新款M11相機，採用三種可變解析度設計的全片幅背照式CMOS感光元件，分別可紀錄6000萬畫素、3600萬畫素及1800萬畫素影像，並且支援DNG或JPEG兩種影像格式。

飛利浦在台推出新款人工智慧超音波電動牙刷，更聰明一次清潔牙齒

飛利浦今日 (1/13)在台推出旗下Sonicare品牌頂規設計的人工智慧超音波電動牙刷，透過AI Sense IQ智慧偵測技術即時調整潔牙力道，搭配全效合一刷頭一次滿足清潔、護齦、亮白需求，另外更可配合全新人工智慧隨身app提供個別化潔牙分析與指導，標榜與手動牙刷相比可達20倍有效清潔牙菌斑，以及15倍健康牙齦與2天有感亮白效果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。