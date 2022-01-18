三星新款Galaxy Tab S8系列 傳2月發表、也有瀏海造型？

除了計畫在2月初舉辦的Unpacked 2022活動揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列，三星將可能同步推出新款Galaxy Tab S8系列平板裝置。而在Galaxy S22系列可能因為三星與AMD合作的Exynos 2200處理器仍有過熱問題，可能會全數採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，Galaxy Tab S8系列預期也會全數採用相同處理器設計。

在Galaxy Tab S8系列中，三星預期會推出標準款Galaxy Tab S8，以及規格強化版Galaxy Tab S8+，同時還將額外推出採用14.6吋AMOLED螢幕的Galaxy Tab S8 Ultra，分別支援120Hz畫面更新率與2960 x 1848解析度設計，並且透過瀏海造型視訊鏡頭提高螢幕顯示佔比與邊框厚度。

除了搭載Snapdragon 8 Gen 1處理器，Galaxy Tab S8 Ultra更搭載16GB記憶體與512GB起跳儲存容量，電池容量則是11200 mAh，同時支援S Pen手寫筆輸入，預期將使這款14.6吋平板能對比蘋果的iPad Pro機種。

至於標準款Galaxy Tab S8則將採11吋LCD螢幕，支援120Hz畫面更新率與2560 x 1400解析度設計，採用8GB記憶體與256GB起跳儲存容量，電池容量為8000 mAh，而Galaxy Tab S8+則會採用12.7吋AMOLED螢幕，支援2800 x 1752解析度，電池容量則是10090 mAh。

Galaxy Tab S8系列預期會在接下來的Unpacked 2022活動上公布，並且或在2月內進入市場銷售。

另外，先前同樣傳出將在2月初的Unpacked 2022活動上揭曉的Galaxy S22系列，除了可能面臨三星與AMD合作的Exynos 2200處理器仍有過熱問題，因此可能初期全數採用Snapdragon 8 Gen 1處理器，更可能因為疫情影響供應，使得特定零件價格上漲，造成Galaxy S22系列整體售價增加，但三星仍可能盡力維持讓實際售價貼近Galaxy S21系列。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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