顯示卡需求持續增長 NVIDIA重申GPU短缺問題將在今年下半年獲得緩解

在第24屆Needham年度成長大會中，NVIDIA財務長Colette Kress重申表示，GPU短缺問題將會在今年下半年獲得緩解。

依照Colette Kress說明，目前NVIDIA正與供應鏈合作，藉此設法提高GPU產能，進而改善市場供需問題。

不過，Colette Kress也提及遊戲市場對於顯示卡的更新需求依然強勁，同時隨著內容創作應用需求，以及元宇宙發展趨勢，市場對於顯示卡的整體需求同樣持續增長，因此即便NVIDIA與供應鏈合作改善GPU產能等問題，是否能實際解決市場供需問題，似乎還很難說。

另一方面，即便目前比特幣交易價格持續下滑，整體因應加密貨幣挖礦的顯示卡使用需求依然驚人，尤其在許多礦場經營者均選擇性價比相對較高的消費級顯示卡作為挖礦工具，導致NVIDIA難以界定從遊戲市場獲取營收佔比。

即便在今年下半年有機會改善GPU產能問題，NVIDIA似乎仍無法保證預計採用「Lovelace」顯示架構設計的新一代GeForce RTX 40系列顯示卡不會有供貨短缺情況。但從市場消息傳出NVIDIA計畫斥資爭取台積電5nm製程代工產能，顯示NVIDIA有意解決供貨問題，另外也代表市場對於顯示卡需求持續增長。

除了NVIDIA，日前AMD也說明將在今年內改善CPU、GPU產能問題，並且滿足市場供需。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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