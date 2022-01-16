聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星筆電再進化 螢幕鍵盤可拆分、還能各自凹折收納

聯合新聞網 / 楊又肇
▲(圖／擷自Sammobile網站)
▲(圖／擷自Sammobile網站)

除了在CES 2022期間展示多款可凹折螢幕設計，三星顯然也計畫在可凹折筆電產品設計加入更多變化，例如在稍早取得設計專利中，更顯示三星將打造一款螢幕可拆卸，並且能將螢幕或鍵盤凹折收納的筆電產品。

相較目前常見採鍵盤可拆卸、螢幕本身即為主機的2 in 1筆電設計，三星在世界知識產權局申請獲准的設計專利中，顯示將使2 in 1筆電螢幕本體可對應凹折，而底部鍵盤部分也能凹折收納。

不過，三星則是將處理器等元件放置在鍵盤內，亦即可凹折螢幕僅對應顯示功能，同時採左右橫向凹折使用模式，但理論上也能藉由放置處理器與觸控功能等元件，讓螢幕在拆分之後，依然可以獨立運作使用。

▲(圖／擷自Sammobile網站)
▲(圖／擷自Sammobile網站)

而這樣的設計，預期將能讓筆電收納攜帶時佔用面積縮減，並且增加更多筆電使用彈性，但不確定三星日後是否會讓此項專利變成實際產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利

延伸閱讀

三星證實將延後揭曉Exynos 2200處理器 仍會用於Galaxy S22系列手機

三星今年將推旗艦手機Galaxy S22系列 可能全數採用Qualcomm處理器

三星CES參展主管和員工染疫 公司派包機接回

新消息默默移除 三星傳延後新款Exynos 2200處理器發表時程

相關新聞

三星筆電再進化 螢幕鍵盤可拆分、還能各自凹折收納

除了在CES 2022期間展示多款可凹折螢幕設計，三星顯然也計畫在可凹折筆電產品設計加入更多變化，例如在稍早取得設計專利中，更顯示三星將打造一款螢幕可拆卸，並且能將螢幕或鍵盤凹折收納的筆電產品。

徠卡揭曉可變拍攝影像解析度設計的全片幅相機M11

徠卡稍早公布新款M11相機，採用三種可變解析度設計的全片幅背照式CMOS感光元件，分別可紀錄6000萬畫素、3600萬畫素及1800萬畫素影像，並且支援DNG或JPEG兩種影像格式。

飛利浦在台推出新款人工智慧超音波電動牙刷，更聰明一次清潔牙齒

飛利浦今日 (1/13)在台推出旗下Sonicare品牌頂規設計的人工智慧超音波電動牙刷，透過AI Sense IQ智慧偵測技術即時調整潔牙力道，搭配全效合一刷頭一次滿足清潔、護齦、亮白需求，另外更可配合全新人工智慧隨身app提供個別化潔牙分析與指導，標榜與手動牙刷相比可達20倍有效清潔牙菌斑，以及15倍健康牙齦與2天有感亮白效果。

好看的Apple Watch錶面哪裡找？教你用這兩款免費App輕鬆換

有在使用Apple Watch的獺友們平常習慣用哪種風格的錶面呢？像是我們家Linzy的Apple Watch錶面除了能顯示時間，她還加入了許多快捷功能，看起來和實際戴上用起來就是相當幹練又帥氣。但如

iPhone 14 Pro傳鏡頭升級4,800萬畫素 兼具兩開孔設計

根據最新報告，蘋果即將推出的旗艦手機「iPhone 14 Pro」可能搭載4,800萬畫素的後置鏡頭，大幅提升拍攝能力。

NVIDIA悄悄更新搭載12GB GDDR6X顯示記憶體的GeForce RTX 3080

如先前傳聞，NVIDIA稍早悄悄在官網更新搭載12GB GDDR6X顯示記憶體的GeForce RTX 3080，以相對較低價格搭載與GeForce RTX 3080 Ti相同的顯示記憶體容量，另外在CUDA核心數量與Tensor Core

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。