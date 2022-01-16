三星筆電再進化 螢幕鍵盤可拆分、還能各自凹折收納

除了在CES 2022期間展示多款可凹折螢幕設計，三星顯然也計畫在可凹折筆電產品設計加入更多變化，例如在稍早取得設計專利中，更顯示三星將打造一款螢幕可拆卸，並且能將螢幕或鍵盤凹折收納的筆電產品。

相較目前常見採鍵盤可拆卸、螢幕本身即為主機的2 in 1筆電設計，三星在世界知識產權局申請獲准的設計專利中，顯示將使2 in 1筆電螢幕本體可對應凹折，而底部鍵盤部分也能凹折收納。

不過，三星則是將處理器等元件放置在鍵盤內，亦即可凹折螢幕僅對應顯示功能，同時採左右橫向凹折使用模式，但理論上也能藉由放置處理器與觸控功能等元件，讓螢幕在拆分之後，依然可以獨立運作使用。

▲(圖／擷自Sammobile網站)

而這樣的設計，預期將能讓筆電收納攜帶時佔用面積縮減，並且增加更多筆電使用彈性，但不確定三星日後是否會讓此項專利變成實際產品。

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