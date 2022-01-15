徠卡揭曉可變拍攝影像解析度設計的全片幅相機M11

徠卡稍早公布新款M11相機，採用三種可變解析度設計的全片幅背照式CMOS感光元件，分別可紀錄6000萬畫素、3600萬畫素及1800萬畫素影像，並且支援DNG或JPEG兩種影像格式。

M11提供採用黃銅材質頂蓋設計的銀色機身款式，包含電池重量為640公克，黑色機身款式則採用鋁材頂蓋與特殊防刮塗層設計，包含電池重量則是530公克。

除了搭載三種可變解析度設計的全片幅背照式CMOS感光元件，M11在快門速度支援高達1/16000秒表現，感光值則介於ISO 64-50000之間，可紀錄14位元色深與15階動態範圍表現，並且可透過旁軸取景器對應多種測光模式，機身背面則搭載240萬畫素觸控螢幕。

而機身底部則取消傳統底板設計，讓電池及SD記憶卡更換變得更容易，本身則內建64GB儲存容量，電池則採用新款1800mAh容量規格，相較先前版本提高64%，支援USB-C充電，至於功能選單則沿用先前推出的SL2與Q2設計。

另外，M11更符合蘋果MFi認證，可透過連接線與iPhone連接，藉此直接傳輸拍攝照片。

建議售價則是8995美元，將從即日起開放全球市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》