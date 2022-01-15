快訊

隔了2天到西堤用餐也染疫 陳時中：任何傳播皆可能

桃園公布最新17處確診者足跡 大江購物中心、台新銀行都入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

徠卡揭曉可變拍攝影像解析度設計的全片幅相機M11

聯合新聞網 / 楊又肇

徠卡稍早公布新款M11相機，採用三種可變解析度設計的全片幅背照式CMOS感光元件，分別可紀錄6000萬畫素、3600萬畫素及1800萬畫素影像，並且支援DNG或JPEG兩種影像格式。

M11提供採用黃銅材質頂蓋設計的銀色機身款式，包含電池重量為640公克，黑色機身款式則採用鋁材頂蓋與特殊防刮塗層設計，包含電池重量則是530公克。

除了搭載三種可變解析度設計的全片幅背照式CMOS感光元件，M11在快門速度支援高達1/16000秒表現，感光值則介於ISO 64-50000之間，可紀錄14位元色深與15階動態範圍表現，並且可透過旁軸取景器對應多種測光模式，機身背面則搭載240萬畫素觸控螢幕。

而機身底部則取消傳統底板設計，讓電池及SD記憶卡更換變得更容易，本身則內建64GB儲存容量，電池則採用新款1800mAh容量規格，相較先前版本提高64%，支援USB-C充電，至於功能選單則沿用先前推出的SL2與Q2設計。

另外，M11更符合蘋果MFi認證，可透過連接線與iPhone連接，藉此直接傳輸拍攝照片。

建議售價則是8995美元，將從即日起開放全球市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

特斯拉共同創辦人：電動車銷售將起飛 但產能恐跟不上

CLA Shooting Brake或許將成往事　Mercedes-Benz計畫不再販售旅行車！

Gogoro Network拚今年目標 電池交換站總站數拚超越加油站

半導體、電池股 迎成長期

相關新聞

徠卡揭曉可變拍攝影像解析度設計的全片幅相機M11

徠卡稍早公布新款M11相機，採用三種可變解析度設計的全片幅背照式CMOS感光元件，分別可紀錄6000萬畫素、3600萬畫素及1800萬畫素影像，並且支援DNG或JPEG兩種影像格式。

飛利浦在台推出新款人工智慧超音波電動牙刷，更聰明一次清潔牙齒

飛利浦今日 (1/13)在台推出旗下Sonicare品牌頂規設計的人工智慧超音波電動牙刷，透過AI Sense IQ智慧偵測技術即時調整潔牙力道，搭配全效合一刷頭一次滿足清潔、護齦、亮白需求，另外更可配合全新人工智慧隨身app提供個別化潔牙分析與指導，標榜與手動牙刷相比可達20倍有效清潔牙菌斑，以及15倍健康牙齦與2天有感亮白效果。

好看的Apple Watch錶面哪裡找？教你用這兩款免費App輕鬆換

有在使用Apple Watch的獺友們平常習慣用哪種風格的錶面呢？像是我們家Linzy的Apple Watch錶面除了能顯示時間，她還加入了許多快捷功能，看起來和實際戴上用起來就是相當幹練又帥氣。但如

iPhone 14 Pro傳鏡頭升級4,800萬畫素 兼具兩開孔設計

根據最新報告，蘋果即將推出的旗艦手機「iPhone 14 Pro」可能搭載4,800萬畫素的後置鏡頭，大幅提升拍攝能力。

NVIDIA悄悄更新搭載12GB GDDR6X顯示記憶體的GeForce RTX 3080

如先前傳聞，NVIDIA稍早悄悄在官網更新搭載12GB GDDR6X顯示記憶體的GeForce RTX 3080，以相對較低價格搭載與GeForce RTX 3080 Ti相同的顯示記憶體容量，另外在CUDA核心數量與Tensor Core

新消息默默移除 三星傳延後新款Exynos 2200處理器發表時程

先前三星曾透露將於美國當地時間2022年1月11日揭曉新款Exynos處理器，但相關消息卻指出三星可能決定延後發表時間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。