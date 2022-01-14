飛利浦在台推出新款人工智慧超音波電動牙刷，更聰明一次清潔牙齒

飛利浦今日 (1/13)在台推出旗下Sonicare品牌頂規設計的人工智慧超音波電動牙刷，透過AI Sense IQ智慧偵測技術即時調整潔牙力道，搭配全效合一刷頭一次滿足清潔、護齦、亮白需求，另外更可配合全新人工智慧隨身app提供個別化潔牙分析與指導，標榜與手動牙刷相比可達20倍有效清潔牙菌斑，以及15倍健康牙齦與2天有感亮白效果。

由於每個人口腔構造與狀況不同，清潔牙齒的方式也會因人而異，因此飛利浦Sonicare以多年研究與消費者使用經驗分析，透過音波流體潔力技術，搭配人工智慧3大核心技術，推出全新頂級尊榮人工智慧音波電動牙刷。

▲飛利浦Sonicare人工智慧超音波電動牙刷

▲機身採一體成形、無縫按鈕設計，可透過AI Sense IQ智慧偵測技術自動調整刷牙力道

除了在潔牙技術上大幅提升，更採用高質感機身設計，並且可透過AI Sense IQ智慧偵測技術自動調整刷牙力道，避免刷牙力道過度而傷害牙齦，配合全效合一刷頭更可一次搞定護齦、亮白、潔淨牙齒的需求，無須更換不同刷頭，藉此簡化刷牙流程。

其中，透過音波震動技術，以每分鐘3萬1000次的震動頻率，搭配刷毛左右約0.5公分的擺動振幅，藉此驅動水流形成「流體潔力」，並且深入齒縫、牙齦線等口腔死角，有效預防蛀牙及減少牙結石，藉此對應不同牙齒結構的清潔需求。

▲全效合一刷頭更可一次搞定護齦、亮白、潔淨牙齒的需求，無須更換不同刷頭，藉此簡化刷牙流程

而新版人工智慧app更可將口腔劃分12個區塊，透過定位感應方式追蹤牙齒區域，在自動識別潔牙盲區之餘，更能即時進行調整，藉此以零死角形式清理牙齒。另外，在離線狀態下即可自動記錄潔牙數據，並且按照日、週、月週期自動建立潔牙報告，藉此提供個別化潔牙分析與指導，讓使用者知曉應該加強清潔哪些牙齒部位。

▲透過app將口腔劃分12個區塊，配合定位感應方式追蹤牙齒區域，可自動識別潔牙盲區，以零死角形式清理牙齒

▲app可自動記錄潔牙數據，並且按照日、週、月週期自動建立潔牙報告，藉此提供個別化潔牙分析與指導

Sonicare人工智慧超音波電動牙刷提供靜夜藍、香檳金、玫瑰金三種配色，機身採一體成形、無縫按鈕設計，不用擔心滲水卡垢，另外也提供霧面底座與高質感奢華皮革旅行充電盒，方便使用者將變動牙刷攜帶出門旅行使用。

▲提供霧面底座與高質感奢華皮革旅行充電盒，方便使用者將變動牙刷攜帶出門旅行使用

▲全效合一刷頭區分黑色、白色兩款配色

建議售價方面，Sonicare人工智慧超音波電動牙刷將以新台幣1萬3990元價格銷售，更換用的全效合一刷頭 (3入裝)則以新台幣1490元價格銷售，並且區分黑色與白色款式，預計從即日在台上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》