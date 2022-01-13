好看的Apple Watch錶面哪裡找？教你用這兩款免費App輕鬆換

有在使用Apple Watch的獺友們平常習慣用哪種風格的錶面呢？像是我們家Linzy的Apple Watch錶面除了能顯示時間，她還加入了許多快捷功能，看起來和實際戴上用起來就是相當幹練又帥氣。但如果蘋果內建的錶面圖庫你都用膩了，當然也有其他種樣式可以選！今天就要來和大家分享「Buddywatch」和「Watchfacely」這兩款能讓用戶自行更換Apple Watch錶面的App，來看看要怎麼操作，順便幫你的手錶換上新錶面吧！

一、Buddywatch

這次要介紹的第一個App叫Buddywatch，下載後不用註冊，就能直接選擇自己喜歡的錶面。Buddywatch的介面很簡潔也很直覺，一點進主頁，會先看到特別款的樣式，有些是最新設計，有些則是與節日相關的素材。如果你跟我一樣有選擇障礙的話，可以點左上角的搜尋欄，來依照錶面的風格，或是錶帶的材質、顏色來挑選。

圖／電獺少女提供

挑好喜歡的錶面之後，點選「Download」即可下載，這邊也順便提一下另一個我很喜歡的小細節，除了有簡單的設計概念介紹之外，還會有錶面的風格、適用的Apple Watch型號等。

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下載後，就能直接在手機加入新的照片錶面了，還可以自訂調整成喜歡的顏色，基本的時間位置、複雜功能設定也能一併在此調整

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到這邊就錶面更換完成啦，私心覺得愛心的線條跟粉沙色的錶帶很搭了！

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二、Watchfacely

接下來第二個要提的App是Watchfacely，它的App圖示超可愛是一個很討喜的笑臉，主畫面頂端的欄位可以看到目前熱門的錶面款式，也一樣可以在右上角搜尋特定樣式的錶面。

而Watchfacely也是不用註冊就能免費使用的，但它也有推出類似會員制的專屬錶面Pro Watch Faces，要付費才能解鎖，不過免費的錶面就已經很夠我用了，可以在裡面滑個十幾分鐘，都挑不出來要哪一款錶面的那種程度。

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在每個錶面的介面中，Watchfacely也會顯示它所適配的Apple Watch機型，還可以看到錶面的製作者、下載數，以及共獲得了多少愛心。選定好你想要的錶面後，點選「Add Apple Watch Face」即可下載，但是要注意Watchfacely一天最多只能下載兩張錶面，想在短時間之內下載多款錶面的功能只有會員專屬。但這點對我來說也沒有到困擾就是了，一天兩張剛剛好，選不出來的就明天再下載^_^

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把喜歡的照片下載到手機後，一樣也可以調整顏色、時間位置、複雜功能等基本的設定，輕鬆幫Apple Watch換上新錶面。

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以上就是利用Buddywatch和Watchfacely這兩款App替Apple Watch更換錶面的心得，兩者各有特色，就看你喜歡哪一種風格和設計，而其實除了這兩種方法，還有其他的App，像是另一款Clockology也可以讓你製作出個人化的錶面，有機會的話再和大家詳細分享！想換錶面的獺友們趕緊試試這兩款App吧！

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《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》