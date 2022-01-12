NVIDIA悄悄更新搭載12GB GDDR6X顯示記憶體的GeForce RTX 3080

如先前傳聞，NVIDIA稍早悄悄在官網更新搭載12GB GDDR6X顯示記憶體的GeForce RTX 3080，以相對較低價格搭載與GeForce RTX 3080 Ti相同的顯示記憶體容量，另外在CUDA核心數量與Tensor Core

核心數量等都與先前推出版本不同。

相比先前採10GB GDDR6X顯示記憶體的GeForce RTX 3080，此次推出版本在顯示記憶體容量增加2GB，此外更將CUDA核心數量從原本的8704組增加至8960組，而Tensor Core核心數量也從原先的272組增加至280組，至於RT Core核心數量則從先前的68組增加為70組。

顯示核心一樣採Ampere架構設計，一樣採三星8nm製程技術生產，但基礎運作時脈則從先前的1440MHz降低為1260MHz，至於超頻運作時脈則同樣可達1710MHz。至於顯示記憶體容量增加為12GB，資料傳輸率一樣維持在19Gbps，顯示記憶體則採用與GeForce RTX 3080 Ti一樣的384位元，而熱設計功耗也與GeForce RTX 3080 Ti同樣是350W。

從整體來看，搭載12GB GDDR6X顯示記憶體的GeForce RTX 3080，將能過額外增加的2GB記憶體容量作為更多資料處理緩衝，同時包含CUDA核心數量、Tensor Core核心數量與RT Core核心數量也各有提昇，預期能在顯示運算、張量運算與即時光線追蹤運算等效率都能提高，而記憶體傳輸位元也與GeForce RTX 3080 Ti看齊情況下，雖然熱設計功率相對提昇，但預期能在合理價位提供更好顯示運算效能，並且在GeForce RTX 3080 Ti與原本搭載10GB顯示記憶體的GeForce RTX 3080之間增加額外選擇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》