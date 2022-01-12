新消息默默移除 三星傳延後新款Exynos 2200處理器發表時程

先前三星曾透露將於美國當地時間2022年1月11日揭曉新款Exynos處理器，但相關消息卻指出三星可能決定延後發表時間。

目前暫時還無法確認三星預計何時對外公布新款Exynos處理器，而先前在Twitter上公布消息，後續也被移除，似乎意味新款Exynos處理器可能還需要一些時間作調整。

至於延後發表新款Exynos處理器，是否也會影響後續即將揭曉的Galaxy S22系列旗艦手機，暫時也還無法確認。

在此之前，消息指稱三星計畫推出名為Exynos 2200的新款處理器，最大特色在於與AMD攜手合作，將RDNA2顯示架構的GPU應用在行動處理器設計，相比Exynos 2100採用Mali-G78 GPU約可提昇17%-20%顯示效能，並且可與Qualcomm的Adreno GPU抗衡。

而在CPU架構設計部分，Exynos 2200預期也會採用1組Cortex-X2 CPU，搭配3組Cortex-A710 CPU，以及4組Cortex-A510 CPU，基本上與Snapdragon 8 Gen 1，以及聯發科推出的天璣9000採相同核心配置，一樣以「1+3+4」核心形式組成，差別在於採用不同時脈設計。

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