新款Model X Plaid版本登台 但目前交車時間與實際售價都尚未確認

Tesla今日 (1/11)在台實際展示新款Model X Plaid版本，但目前實際價格與可交車時間都尚未確認。此外，先前Tesla執行長Elon Musk透露將使全自動輔助駕駛 (FSD,Full Self-Driving)功能啟用價格調漲的情況，目前也尚未確認台灣地區是否將跟進。

相較雙馬達設計的Long Range版本，Model X Plaid版本採用三組馬達全輪驅動配置，將能使峰值動力輸出達1020匹馬力，時速0-100公里加速僅需2.6秒即可完成，但相對在最長行駛距離僅在340英里 (約547公里)，對比Long Range版本最長行駛距離可達360英里 (約580公里)，明顯少了一些。

而從先前公布規格中，新版Model X跟新款Model S一樣導入Model Y的新款動力總成，以及新型熱泵設計，因此讓整體行駛距離可以拉長。不過，Model X僅提供兩種版本，並未像Model S額外提供Plaid+版本。

▲前方保險桿採用更高包覆設計

▲後側保險桿同樣採更高包覆設計，以利降低行進時的空氣阻力

此外，新款車輛也全面配置U型蝶式Yoke方向盤，並且取消撥桿設計，另外也將原本中央大面積直向觸控螢幕改為橫向設計，更採用雙層玻璃設計提高隔音效果。

其他部分，則與原本的Model X大同小異，例如內裝改為結合木材、麂皮與金屬混搭裝飾，前後保險桿包覆性更高，藉此降低空氣阻力，並且搭載總計22組揚聲器，前排座椅增加通風功能，後座則加入觸控螢幕與電動置杯架，同時整體內裝空間也有提升。

車載系統使用的客製化處理器為AMD提供，因此能對應更豐富的娛樂系統，以及車輛功能監控與操作使用，而後座車門一樣採電動式的鷗翼設計，座椅打平更可直接當作床鋪使用。

▲全面配置U型蝶式Yoke方向盤，將原本中央大面積直向觸控螢幕改為橫向設計

▲駕駛區塊採用大面積擋風玻璃，提供更寬敞視野

▲後座維持採用鷗翼上掀車門設計

▲中央機構標示著Model X字樣

在先前公布車價方面，Model X Plaid版本售價為為新台幣419.9萬元，雙馬達Long Range版本則為新台幣324.9.9萬元。不過，因為近期處理器等元件供應影響車輛交車時間，因此Tesla日前已經將台灣地區官網上的Model X Plaid售價下架，同時也不再對外開放預訂，但Tesla方面表示日前有成功預訂車款的話，基本上訂單都會成立，只是目前實際交車時間與調整後的售價都還無法確認。

至於近期Tesla執行長Elon Musk透露將使全自動輔助駕駛功能啟用價格調漲，就連按月訂閱費用也會調整的情況，Tesla表示目前尚未確認台灣地區是否也將跟進。

▲採用20吋或22吋輪胎

▲後座空間加大，讓一般成年男子乘坐也不會有明顯壓迫感

▲將後座打平即可變成置物空間

▲電動尾門設計

▲第三排後座打平後的置物空間增加許多

▲採用CCS2標準充電孔

▲將車內使用空間加大

▲駕駛座椅子增加通風設計

▲透過雙層玻璃設計提高隔音效果

▲全面配置U型蝶式Yoke方向盤

▲後座加入觸控螢幕與電動置杯架

▲可使用各類串流影音服務，另外也能控制車內空調系統

▲Model X Plaid版本

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》