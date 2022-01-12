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三星Bespoke系列AI衣管家電子衣櫥 高溫蒸氣殺菌顧衛生

聯合新聞網 / 楊又肇
▲三星Bespoke系列AI衣管家電子衣櫥
▲三星Bespoke系列AI衣管家電子衣櫥

除了LG在台引進款電子衣櫥，三星稍早也宣布在台引進已經在海外發表的Bespoke系列AI衣管家電子衣櫥 (AirDresser)，透過Jet Air噴射氣流與Air Hanger循環氣流衣架，加上以Jet Steam高溫蒸氣殺菌等流程，有效消除99.9%衣物上常見細菌與病毒，並且去除100%塵蟎及過敏原，更可透過SmartThings app提供最佳護理行程，同時兼顧健康抗菌及智慧功能。

外觀設計方面，Bespoke系列AI衣管家電子衣櫥以時尚「鏡面灰」設計，藉此融入各類居家空間，一次烘乾能容納6件衣褲，並且能快速、安靜地去除附著於衣物內外頑垢及異味，並且有效深層清潔衣物，同時也能維持居家安靜。

另外，透過UV紫外線殺菌、光觸媒除臭濾網及Jet Steam高溫蒸氣技術，不僅能深入衣料纖維消除異味粒子，更獲得Intertek與英國抗敏協會 (BAF)認證，標榜能消滅99.9%細菌、病毒及過敏原。同時，電子衣櫥本身亦可針對10坪左右室內空間進行除濕，藉此維持舒適清爽的居家空氣與濕度。

▲Bespoke系列AI衣管家電子衣櫥外觀採鏡面灰設計，可容納6件衣褲
▲Bespoke系列AI衣管家電子衣櫥外觀採鏡面灰設計，可容納6件衣褲

而在烘乾功能部分，則可透過內部感應器精準偵測衣物濕度，並且撫平皺褶、縮短烘乾時間。另外，透過SmartThings及AI智慧控制，不僅能透過手機app連接控制，更可在AI模式下記錄使用者習慣，省下設定行程的時間，在「我的衣櫥」功能更可根據衣物材質提供最佳護理模式建議。

建議售價部分，Bespoke系列AI衣管家電子衣櫥將以新台幣55000元建議售價銷售，目前已經在台灣指定通路陸續推出。

▲三星Bespoke系列AI衣管家電子衣櫥
▲三星Bespoke系列AI衣管家電子衣櫥

▲Air Hanger循環氣流衣架
▲Air Hanger循環氣流衣架

▲Jet Air噴射氣流
▲Jet Air噴射氣流

▲Jet Steam高溫蒸氣
▲Jet Steam高溫蒸氣

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AI 高溫 過敏原

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