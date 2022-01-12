回顧2021年推行服務項目 蘋果強調以多樣性服務豐富人們生活

蘋果在稍早時候回顧2021年曾推行服務項目，並且說明蘋果地圖、Apple TV+、Apple Arcade、App Store、Apple Music、Apple Podcast，乃至於iCloud+等服務，是如何以多樣性豐富人們生活。

以目前已經在全球175個國家地區上線，並且串連超過6億人使用的App Store，從2008年正式推出以來，便讓使用者能透過app內容發揮更多元的手機功能，同時也讓開發者擁有更多發展與獲利機會，其中更已經由開發者透過銷售數位內容與服務累積超過2600億美元營收，甚至在去年平安夜與跨年夜之間創下相比前年成長兩位數的消費記錄。

另外，隨著越來越多遊戲選擇先在iOS平台發行，蘋果推出的Apple Arcade訂閱遊戲服務目前也累積超過200款平台獨佔遊戲。而音樂內容目前除了持續透過iTunes銷售數位音樂之外，更以Apple Music服務吸引更多人使用串流音樂服務，並且透過Apple Music廣播功能聆聽藝人與著名主持人互動節目。

至於Apple TV+收錄內容，目前也分別累積獲得總計763項獎項提名、贏得190項獎項，其中包括奧斯卡獎和英國影藝學院電影獎提名、榮獲黃金時段艾美獎主要節目類別12項獎項、日間時段艾美獎、美國演員工會獎獎、有色人種進步協會形象獎、皮博迪獎、美國電影學會獎、評論家選擇電影獎、評論家選擇紀錄片獎、Kidscreen獎等，並且持續提供更多蘋果原創電影與影集內容，更可在眾多蘋果裝置、Android TV，或是Xbox、PlayStation等遊戲主機上播放。

而透過家庭共享服務，更可讓其他家人一起共用Apple TV+、Apple Arcade等服務，同時也能透過SharePlay功能與家人一起欣賞相同內容，或是藉由新版AirPlay將內容推送至同樣支援AirPlay的裝置上播放。

為了讓更多人方便使用蘋果服務，蘋果去年更宣布推出Apple One同捆式訂閱服務，讓使用者能以更划算價格同時訂閱Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade與iCloud+服務，甚至也支援家庭共享服務，讓包含自己在內的6名成員共用一個訂閱方案。

除此之外，蘋果在去年也分別推出訂閱式的Apple Podcast，以及Fitness+服務，使用者可以透過耳機聆聽各類Podcast創作內容，或是藉由Apple Watch、Appl TV等裝置配合Fitness+服務進行身體訓練。

在上述透過訂閱使用服務之外，蘋果也持續更新推出許久的Apple Wallet功能，其中包含去年因應疫情增加可使用新型冠狀病毒疫苗注射接種數位證明，甚至可在澳洲地區使用數位化健保卡，或是在美國及加拿大地區讓特定大學學生可使用數位化學生證，另外更在Apple Wallet增加支援更多地區的交通卡，並且透過數位化票券方式減少疫情期間非必要接觸，同時也增加票券保存效果。

目前Apple Wallet也能作為HomeKet物聯網居家環境的數位鑰匙，或是作為BMW特定車款的數位車鑰使用，甚至也能作為公司識別證，以及在美國特定州內作為身分證、駕照出示使用。

在蘋果地圖更新部分，去年大規模更新加入3D城市體驗，同時也增加更逼真、多彩的細節，以及更精準的駕駛路線導航，同時也增加擴增實境沉浸式步行路線引導等功能，另外更在地圖加入更精細的社區、商業區、城市海拔、特定地標等細節標示，同時也針對大眾運輸工具導航使用體驗進行最佳化提昇，並且增加可發掘城市景點與活動的精選指南功能。

針對目前與許多蘋果服務息息相關的iCloud服務，去年更推出強化隱私安全的iCloud+選項，除了訂閱價格與原本iCloud相同，更加入私密傳送、隱藏電子郵件資訊，以及HomeKit安全錄影功能，甚至也能讓使用者自訂電子郵件網域，並且同樣可透過家庭共享設定與其他家庭成員共用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》