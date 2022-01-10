Tile攜手聯想 新款ThinkPad X1系列筆電加入定位追蹤功能
去年宣布與HP合作，在HP特定款式筆電加入Tile藍牙定位追蹤功能後，Tile在今年CES 2022期間更宣布與聯想合作，在新款ThinkPad X1 Carbon Gen 10、ThinkPad X1 Yoga Gen 7，以及ThinkPadX1 X1 Nano Gen 2結合Tile定位追蹤功能。
考量HP及聯想目前在全球筆電產品出貨量表現，Tile預期將使旗下定位追蹤技術能進一步擴大，同時也能強化其定位追蹤精準度與範圍廣度。
跟蘋果AirTag、三星Galaxy SmartTag一樣，新款Tile定位追蹤技術也是運用藍牙設計，讓裝置間能彼此連接，進而讓使用者能透過龐大的裝置彼此連接定位方式，更準確知曉遺落物品所在位置。
不過，相較蘋果及三星手機目前Tile所建立的定位網路密度，Tile目前所建立的定位網路密度相對不高，因此希望可以透過結合HP、聯想旗下筆電市佔，使其定位網路密度提昇。另一方面，Tile目前也持續對外合作，讓更多第三方電子產品支援旗下定位技術功能，現在已經累積超過40款合作產品。
至於Tile目前已經由位置分享應用服務業者Life360以2.05億美元價格收購，預計在2022年第一季內完成此筆交易。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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