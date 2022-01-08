快訊

挺林靜儀！陳柏惟「哭了」：明天我們會光榮回來

針對SmartThings裝置應用打造 Home Hub在南韓搶先上市

聯合新聞網 / 楊又肇

在CES 2022期間的主題演講中，三星透露將在今年推出的智慧聯網家電強化SmartThings Hub軟體設計，將使智慧家電能夠更無縫連接互動，同時也將進一步與Matter連接標準整合。而在稍早更進一步說明中，三星則是進一步介紹名為Home Hub的平板裝置，將可讓使用者更方便管理、使用SmartThings聯網家電等裝置。

簡單說起來，Home Hub將會作為SmartThings中樞控制平台，除了透過8.4吋螢幕讓使用者方便檢視與操作各類功能之外，平常不使用時則可放置在立架上充電。

除了可以控制SmartThings聯網家電及裝置，未來也會相容支援Matter連接標準產品，另外也會透過人工智慧方式分析居家用電狀況，並且提示相關節電技巧，同時亦可透過三星數位語音助理服務Bixby進行互動，更可提供食譜查詢、建立備忘錄及購物清單等輔助功能。

而從相關介面來看，似乎可以猜測Home Hub本身是基於Android作業系統打造，但應該會針對SmartThings連動操作功能進一步最佳化，並且去除非必要功能，讓Home Hub更像是SmartThings的中央控制台，隨時方便使用者檢視。

目前Home Hub僅先在今年三月於南韓市場推出，但三星接下來也會在全球市場提供，而目前並未透露具體售價等細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

食譜

延伸閱讀

西安封城何時歇？ 三星、美光憂芯片供應斷鏈

三星報喜 上季獲利增52%

三星確定1/11同步在台推出Galaxy S21 FE 將搭配Galaxy Watch 4促銷

三星推出多種可凹折螢幕設計 是否產品化仍未知

相關新聞

LG QuadWash Steam四方洗蒸氣洗碗機登台 未來將強化智慧廚房體驗

LG今日 (1/7)於台北3C電器空調影音展宣布在台引進旗下QuadWash Steam四方洗蒸氣洗碗機，標榜提供先以高溫100度蒸氣加入殺菌，再透過360度清潔方式洗淨碗盤、鍋具，並且在高階款搭載自動開門烘乾設計，讓洗碗機內部濕氣快速排出，藉此強化烘乾效果。

Razer宣布與Fossil合作推出聯名款智慧手錶 全球限量1337組

Razer稍早確定與Fossil合作，以Fossil現有Gen 6智慧手錶打造聯名款設計，並且以全球限量1337組形式提供銷售。

聯想揭曉創作筆電ThinkBook Plus Gen 3 更能活用第二螢幕

在先前有不少消息曝光後，聯想終於正式揭曉在鍵盤右側配置第二組螢幕設計的ThinkBook Plus Gen 3，讓使用者能利用第二組螢幕進行手寫、繪製，或是作為輔助顯示使用。

Garmin持續布局健康業務 透過身體數據擴展更多成長機會

Garmin除了持續布局原本導航產品，近年來更擴大發展旗下智慧穿戴裝置，更進一步與健康、運動議題緊密銜接，而從2014年成立的Garmin Health健康事業體也從2015年起推出Garmin Connect app及雲端資料庫，藉此持續累積全球超過6600萬名活躍用戶身體數據，進而透過這些數據資產擴展更多業務發展機會。

多元策略推升買氣 智慧手表2023年出貨將超越1.5億支

因新冠肺炎疫情肆虐全球，帶有如血氧、心電圖、呼吸速率偵測等醫療數據監測功能的智慧手表廣受市場歡迎。DIGITIMES R...

華碩推世界首款可折疊OLED筆電 年中上市

華碩（2357）與Intel、BOE Technology Group三強聯手，今（6）日宣布推出世界首款17.3吋可折...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。