針對SmartThings裝置應用打造 Home Hub在南韓搶先上市

在CES 2022期間的主題演講中，三星透露將在今年推出的智慧聯網家電強化SmartThings Hub軟體設計，將使智慧家電能夠更無縫連接互動，同時也將進一步與Matter連接標準整合。而在稍早更進一步說明中，三星則是進一步介紹名為Home Hub的平板裝置，將可讓使用者更方便管理、使用SmartThings聯網家電等裝置。

簡單說起來，Home Hub將會作為SmartThings中樞控制平台，除了透過8.4吋螢幕讓使用者方便檢視與操作各類功能之外，平常不使用時則可放置在立架上充電。

除了可以控制SmartThings聯網家電及裝置，未來也會相容支援Matter連接標準產品，另外也會透過人工智慧方式分析居家用電狀況，並且提示相關節電技巧，同時亦可透過三星數位語音助理服務Bixby進行互動，更可提供食譜查詢、建立備忘錄及購物清單等輔助功能。

而從相關介面來看，似乎可以猜測Home Hub本身是基於Android作業系統打造，但應該會針對SmartThings連動操作功能進一步最佳化，並且去除非必要功能，讓Home Hub更像是SmartThings的中央控制台，隨時方便使用者檢視。

目前Home Hub僅先在今年三月於南韓市場推出，但三星接下來也會在全球市場提供，而目前並未透露具體售價等細節。

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