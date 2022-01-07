Garmin持續布局健康業務 透過身體數據擴展更多成長機會

Garmin除了持續布局原本導航產品，近年來更擴大發展旗下智慧穿戴裝置，更進一步與健康、運動議題緊密銜接，而從2014年成立的Garmin Health健康事業體也從2015年起推出Garmin Connect app及雲端資料庫，藉此持續累積全球超過6600萬名活躍用戶身體數據，進而透過這些數據資產擴展更多業務發展機會。

Garmin亞洲區行銷與業務副總經理林孟垣表示，隨著多數人越來越重視個人健康管理，Garmin將可量測心率、血氧，以及更多身體運動數據記錄功能整合在手錶、手環裝置內，藉此吸引更多人長時間配戴，並且透過長時間累積數據形成龐大資料庫，同時在2019年更收購全球最大室內自行車訓練品牌Tacx，2020年時更收購生理數據分析公司Firstbeat Analytics，藉此擴大運動及健康數據應用業務，目前在2021年前三季營收更創歷史新高，健身休閒產品線成長26%，而Garmin Health健康事業體近5年營收成長率更高達217%。

在未來發展中，Garmin將持續開發技術，並且整合多元產業資源，藉此在後疫情時代建構更完善的健康生態圈。

以目前Garmin累積數據資源，將能針對合作夥伴及企業需求提供數據整合應用，藉此與諸如運動科學與健身訓練、智慧遠距醫療、個人健康監控，以及分析、健康風險評估等應用。

例如在運動科學與健身訓練部分，Garmin便與台中新創業者合作Wondercise，透過其多點、多功能即時動作比對健身系統，結合錶帶、腿帶等穿戴式感應器與Garmin智慧手錶，即可對應單人多點的即時動作比對，實現以2.5倍速度蒐集數據以提高準確度，使用戶更有效且更快地達到運動效果。

而在與Firstbeat Sport Premium合作部分，則是向Firstbeat Sports平台共享Garmin Connect數據，針對運動員的日常訓練狀態，提供個人化的訓練規劃，並且透過更具體的生理數據資料作為參考，讓教練及運動員可決定訓練方式，以及讓身體狀態能更快恢復。

在與DEXCOM合作打造的「連續血糖實時數據監測」GARMIN X DEXCOM CGM SYSTEM INTEGRATION，即可在配戴血糖監測儀時，同時透過Garmin智慧手錶或自行車錶，讓糖尿病患者能即時確認個人血糖變化及監測各項身體數據，藉此實現遠距醫療應用。

另外，在比較特殊的合作項目，則是與戴姆勒集團合作，透過及時數據監測方式判斷駕駛開車狀態，並且自動判斷是否調整車內環境照明、空調溫度、播放器音量，或是啟動座椅按摩功能，讓駕駛能有更高注意力駕駛車輛。而與再保險公司SCOR Global Life合作部分，則是透過Garmin數據分析結果，協助保險業者判斷被保人身體狀態，進而調整保費，或是是否受理加保，藉此避免非必要保險成本支出。

甚至Garmin也與歐盟特戰部隊建立合作關係，透過結合Garmin Tactix具有戰術功能和互動功能的專業軍用手錶，配合以特殊私有雲方式儲存手錶量測數據，讓特戰部隊能持續監測成員體能，確保勤務能以最佳化體能執行，同時也有利平時訓練規劃。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》