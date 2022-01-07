聯想揭曉創作筆電ThinkBook Plus Gen 3 更能活用第二螢幕

在先前有不少消息曝光後，聯想終於正式揭曉在鍵盤右側配置第二組螢幕設計的ThinkBook Plus Gen 3，讓使用者能利用第二組螢幕進行手寫、繪製，或是作為輔助顯示使用。

ThinkBook Plus Gen 3本身配置解析度達3K的17.3吋螢幕，位於鍵盤右側的第二組螢幕則採800 x 1200解析度與8吋規格，並且支援觸控與手寫輸入。

第二組螢幕可以與主螢幕接續顯示，或是各別顯示不同內容，但最常使用模式應該會作為手寫板，對於經常需要動筆繪製內容的創作者，應該會相當方便。

硬體規格方面，ThinkBook Plus Gen 3採用Intel第12代Core系列處理器，配置最高可達32GB的記憶體，另外則是配置Intel Xe顯示設計，電池容量則是69WHr。而連接埠方面，則包含採用一組支援Thunderbolt 4的USB-C、兩組USB-A，以及一組HDMI連接埠。

聯想預計會在今年5月正式推出ThinkBook Plus Gen 3，建議售價則會從1399美元價格起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》