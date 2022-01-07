Razer宣布與Fossil合作推出聯名款智慧手錶 全球限量1337組

Razer稍早確定與Fossil合作，以Fossil現有Gen 6智慧手錶打造聯名款設計，並且以全球限量1337組形式提供銷售。

此款名為Razer X Fossil Gen 6的智慧手錶，採用44mm錶徑設計，並且搭載三組以Razer經典元素為設計的專屬錶面，以及兩組客製化設計、分別代表Razer品牌綠色及黑色的可交換矽膠錶帶。

而硬體規格則沿用Gen 6智慧手錶設計，採用Qualcomm Snapdragon Wear 4100+處理器，搭配1GB記憶體與8GB儲存容量，錶身則採用不鏽鋼材質，並且配置錶環介面與實體按鍵設計，螢幕則採用1.28吋，具備3ATM等級防水，可對應水下活動時配戴使用。

至於作業系統則採用Google Wear OS，並且支援透過加速計、陀螺儀、指南針、高度計等元件記錄運動數據，亦可量測心率、血氧、體溫，或是偵測環境光，另外則支援低功耗藍牙5.0、Wi-Fi、GPS等連接功能，同時也對應NFC近場感應使用模式。

充電方式則透過磁吸介面設計，支援快充，建議售價則是329美元，預計會在今年1月下旬正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》