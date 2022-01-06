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「防丟神器」AirTag 美警：歹徒恐用來跟蹤偷竊

中央社 / 舊金山5日專電
在北美，警方發現有歹徒把AirTag藏在別人的車底或行李箱，跟蹤目標，進行偷竊或搶劫。路透
在北美，警方發現有歹徒把AirTag藏在別人的車底或行李箱，跟蹤目標，進行偷竊或搶劫。路透

酷似鈕扣的蘋果藍牙追蹤器AirTag被形容為「防丟神器」。在北美，警方發現有歹徒把AirTag藏在別人的車底或行李箱，跟蹤目標，進行偷竊或搶劫。

大約新台幣50元硬幣大小的蘋果公司（Apple）產品AirTag去年上市，因其輕薄短小且對準人們偶爾「忘記東西放哪裡」的痛點，有人拿來掛在鑰匙等生活常用物品、甚至掛寵物犬身上，透過蘋果手機藍芽裝置可精準找到所在位置。

進入YouTube網站，搜尋「AirTag和偷竊」結合的關鍵字，有不少的影片分享AirTag如何被藏在別人的車底來追蹤，當事人卻渾然不覺。從加拿大到美國加州都傳出類似「科技犯案」的偷車手法。

加拿大警方2021年底發布警告表示，自當年9月起，調查發現5起歹徒把AirTag放置在別人的高級車，當被鎖定的車子停在商場或公共停車場時，竊賊隨後偷竊。另有歹徒用同樣的方式，追蹤目標對象回到家中，在受害者的門前車道把車子偷走。

福斯11洛杉磯頻道（FOX 11 Los Angeles）去年12月初報導，當地警方接獲至少兩起民眾座車被陌生人放置AirTag的報案，其中一人的車子很新，另一位受害者認為是外出購物時，車底遭藏一枚AirTag。

「華盛頓郵報」科技專欄作家佛勒（Geoffrey A.Fowler）把同事的AirTag塞進手提袋，做實驗撰文，測試AirTag的「跟蹤」能力。當他騎自行車外出兜風，AirTag向他同事顯示他所在的大致位置；回到家裡，AirTag把他的確切地址告訴他的同事。

根據蘋果網站，「萬一有人把不屬於你的AirTag放置在你的物品上，你的蘋果手機會察覺到它正在跟著你，並會向你傳送警告提示。過一陣子，倘若你還是沒找出這個外來的AirTag，它就會開始播放聲音，讓你知道它藏在哪裡」。

蘋果網站並提醒用戶依照指示取消AirTag分享地點的功能，「如果自覺安全受到威脅，請聯繫當地警方」。

AirTag去年4月正式推出至今不到一年，許多年長者或非果粉不見得熟知這項產品。除了使用者注意相關設定，多檢查自身財物以防被不明的外來AirTag追蹤也是自保方式之一。

偷竊 加拿大

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