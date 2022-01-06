華碩也有螢幕可凹折筆電 這款新品還有17吋更大螢幕

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Zenbook 17 Fold OLED是華碩第一款採螢幕可凹折設計的筆電機種
▲Zenbook 17 Fold OLED是華碩第一款採螢幕可凹折設計的筆電機種

相較聯想在CES 2020時展示的螢幕可凹折筆電ThinkPad X1 Fold是以13.3吋為設計，華碩此次在CES 2022揭曉名為Zenbook 17 Fold OLED的螢幕可凹折筆電，並且採用17吋可凹折螢幕設計。

華碩表示，此款螢幕可凹折筆電是與Intel、京東方合作打造，其中採用Intel設計與京東方提供可凹折螢幕，在螢幕攤開時可對應4:3顯示比例、解析度為2560 x 1920的17.3吋顯示面積。

不過，由於此次實際展示機器仍為工程版本，因此無法順利在螢幕點亮情況下展示凹折使用模式。

▲同時也是全球第一款採17吋設計，並且以螢幕可凹折形式打造的筆電機種
▲同時也是全球第一款採17吋設計，並且以螢幕可凹折形式打造的筆電機種

而在凹折時的顯示面積則為12.5吋，並且對應3:2顯示比例與1920 x 1080解析度，OLED螢幕本身則對應100% DCI-P3廣色域表現，以及87%螢幕顯示佔比，並且符合VESA協會的Display HDR True Black 500認證，其他也符合德國萊茵、Pantone Validated等認證。

▲透過磁吸固定的藍牙鍵盤進行操作
▲透過磁吸固定的藍牙鍵盤進行操作

▲結合之後就與一般筆電沒有太大差異
▲結合之後就與一般筆電沒有太大差異

至於對應攤開與凹折使用模式之餘，Zenbook 17 Fold OLED更可搭配實體無線鍵盤對應傳統筆電使用模式，或是當做一般PC裝置使用，另外也能讓螢幕呈現半凹折狀態，透過上下區塊各別顯示不同內容，以即將使用方向轉向，將Zenbook 17 Fold OLED當做「書本」般使用，至於筆電本身也能直接以虛擬鍵盤形式操作，讓傳統筆電能藉由可凹折螢幕延伸更多使用體驗。

在螢幕耐用度部分，華碩強調Zenbook 17 Fold OLED的可凹折螢幕約可對應3萬次正常凹折使用壽命，並且能配合Windows 11作業系統的內建分割螢幕功能，或是配合華碩打造的ScreenXpert 2與Mode Switcher快速切換不同畫面顯示模式。

▲可凹折螢幕約可對應3萬次正常凹折使用壽命
▲可凹折螢幕約可對應3萬次正常凹折使用壽命

機身厚度方面，Zenbook 17 Fold OLED攤開時的厚度為8.7mm，凹折時的厚度也僅為17.4mm，框體則以鎂合金材質打造，並且披覆暗綠配色皮革材質，而聲音部分則搭載4組擴音喇叭，對應harman/kardon調音、支援Dolby Vision及Dolby ATMOS，麥克風則對應人工智慧消除背景噪音

▲框體則以鎂合金材質打造，並且披覆暗綠配色皮革材質
▲框體則以鎂合金材質打造，並且披覆暗綠配色皮革材質

▲實際凹折
▲實際凹折

▲凹折後的厚度，如果加上鍵盤配件，將會相當明顯
▲凹折後的厚度，如果加上鍵盤配件，將會相當明顯

規格方面，Zenbook 17 Fold OLED採用Intel第12代Core i7 U系列超低電壓處理器，整合Iris Xe顯示設計，配置16GB記憶體與Wi-Fi 6E連接規格，作業系統則採微軟Windows 11 Pro。

視訊鏡頭方面，除了整合500萬畫素鏡頭，還包含可協助校正色彩與螢幕亮度的感應器，以及可對應微軟Windows Hello技術與Intel視覺感應技術的HD畫質紅外線攝影機，可在使用者離開筆電時自動上鎖，或是回到筆電前方時自動喚醒，甚至可在使用者未持續注視螢幕時降低亮度。

另外，實體無線鍵盤設計部分，則是加入中央下沉0.2mm幅度的凹狀鍵面、中央鍵距達19.05mm的全尺寸按鍵設計，搭配可達1.4mm的按鍵壓按行程，讓使用者能有更舒適的敲打使用感受，同時鍵盤本身是透過磁吸方式固定在Zenbook 17 Fold OLED上，並且透過藍牙無線方式與最多三台裝置同時連接切換使用。

▲Zenbook 17 Fold OLED
▲Zenbook 17 Fold OLED

▲Zenbook 17 Fold OLED
▲Zenbook 17 Fold OLED

▲Zenbook 17 Fold OLED對應鍵盤配置
▲Zenbook 17 Fold OLED對應鍵盤配置

▲Zenbook 17 Fold OLED
▲Zenbook 17 Fold OLED

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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