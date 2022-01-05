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iPhone 13 mini自10樓掉進電梯縫 原本想換下一支卻神逆轉

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享他的iPhone 13 mini手機落入電梯縫的經過，讓網友也直呼太神奇。此為示意圖，圖片來源：Ingimage
一名網友分享他的iPhone 13 mini手機落入電梯縫的經過，讓網友也直呼太神奇。此為示意圖，圖片來源：Ingimage

一名網友在Dcard以「iPhone手機自己先下樓了」為標題發文，表示某日一早叫了Uber準備出門，走進電梯後想查看一下目前Uber的位置，便將手機從牛仔褲的屁股口袋掏出，並順便按了一下電梯按鈕1樓，卻在這時，手機突然直接落入電梯縫，讓原PO大驚。

原PO說當時第一時間直接以Apple Watch找尋iPhone mini的下落，原本想聽到「登登登」的聲音，「果然什麼都沒聽見」，等從10樓搭電梯抵達一樓後，又再試一次以Apple Watch找尋iPhone mini，但這回Watch的畫面顯示已與手機失去連線符號。

原PO旋即向大樓管理員反映手機掉到電梯裡，管理員表明得請電梯師傅來試看看，必須等到中午。原PO本已在心裡想著要下一支要換什麼顏色的手機，也在考慮要升級成Pro。

沒想到，待下午回家後，管理員微笑向她表示：「手機拿到了」，她看到失而復得的手機時狂喊「什麼？居然沒事，連殼都沒掉？真的假的？」吃驚之餘，也發現手機的正面仍有些許裂痕。

原PO換完保護貼後，PO出手機換好的樣子，並直言自己不再想換手機的事了。「因為……這整支就跟新的一樣呀」，她稱這就是手機自己下樓的故事。

網友讀完這則手機自己下樓的故事後，也半信半疑稱：「就知道電梯裡有小精靈，不然怎麼可能10樓掉下來沒事？」許多網友求原PO公開手機殼款式及型號，但也有人說保護貼之類的其實沒效，「裝了鏡頭貼，鏡頭還是摔破了。」有人還開玩笑說：「你484(是不是)有開飛航模式？」否則手機怎麼會自己下樓呢。

圖左一為原PO剛失而復得的手機外觀，左二及左三則為換新保護貼後的情形。擷自Dcard
圖左一為原PO剛失而復得的手機外觀，左二及左三則為換新保護貼後的情形。擷自Dcard

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