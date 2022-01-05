Intel揭曉6組P Core運作時脈可達5.5GHz的Core i9-12900KS處理器

在此次CES 2022展前活動上，Intel正式揭曉標榜開箱即可對應6組P Core運作時脈可達5.5GHz的Core i9-12900KS處理器。

除了無需特別超頻及可以最高時脈形式運作，Intel也說明此款處理器在一般多核運作情況下也能維持5GHz以上時脈，藉此詮釋這款處理器可發揮極致運算效能。

不過，持續維持高運作時脈使用模式，意味這款處理器在散熱方案選擇必須更謹慎，但以目前高階效能玩家都會選擇水冷作為散熱方案，理論上應該不會構成太大問題。

但目前此款處理器並不會直接以零售方式銷售，而是提供品牌業者整機組裝使用，但也不排除之後會有DIY組裝品牌向Intel採購之後，轉以零售方式向消費市場提供。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》