NVIDIA揭曉新款GeForce RTX 3050桌機顯示卡 預告1月下旬再推GeForce RTX 3090 Ti

除了將GeForce RTX 3080 Ti,以及GeForce RTX 3070 Ti帶到筆電機種,NVIDIA還同步宣布針對桌機使用需求提供全新GeForce RTX 3050顯示卡,藉此擴大Ampere顯示架構應用範疇,並且串連更多遊戲玩家需求。另外,NVIDIA也宣布擴大遊戲生態,其中包含強化支援即時光影追跡、DLSS與Reflex技術的遊戲陣容,以及將主流遊戲顯示器上推至1440p解析度規格,並且宣布與美商藝電合作,將《戰地風雲4》、《戰地風雲5》等遊戲引進GeForce NOW串流遊戲平台。

GeForce RTX 3050鎖定穩定呈現60fps以上的畫面顯示效果,並且支援即時光影追蹤等影像技術,預期將用來取代過往仍以GeForce GTX系列顯示卡遊玩遊戲的使用需求,並且支援NVIDIA新顯示技術,藉此提昇遊玩體驗。

建議售價方面,GeForce RTX 3050將以249美元起跳價格銷售,並且配置8GB GDDR6顯示記憶體,預計從今年1月27日開放銷售。

而在揭曉GeForce RTX 3050之餘,NVIDIA更預告將在1月下旬公布先前已有不少傳聞的GeForce RTX 3090 Ti具體細節。在相關說明中,NVIDIA透露GeForce RTX 3090 Ti將維持採用24GB GDDR6X顯示記憶體,但記憶體頻寬將提高至21Gbit/s,並且能輸出40 shader TeraFLOPS、78 RT TeraFLOPS,以及320 Tensor TeraFLOPS效能。

另外,NVIDIA也宣布擴展支援即時光影追跡、DLSS及Reflex技術的遊戲陣容,包含《浩劫前夕》 (The Day Before)、《逃離塔科夫》 (Escape from Tarkov),以及Ubisoft旗下遊戲《虹彩六號:撤離禁區》 (Rainbow Six Extraction)都會加入支援,而包含線上賽車模擬遊戲《iRacing》、Ubisoft的《虹彩六號:撤離禁區》,以及Sony的戰鬥類動作冒險遊戲《戰神》 (God of War)則會強化支援Reflex技術。

至於在硬體支援部分,NVIDIA計畫讓目前主流使用1080p解析度的24吋螢幕使用體驗,進一步提昇至1440p解析度的27吋螢幕,藉此在第一人稱射擊遊戲提高3%瞄準能力。

在此次CES 2022展前活動中,NVIDIA更宣布與華碩、AOC、微星與ViewSonic合作新款遊戲螢幕,推出包含具備360Hz畫面更新率的ROG Swift 360Hz PG27AQN,以及採用mini LED面板設計的AOC AG274QGM-AGON PRO Mini LED、MEG 271Q Mini LED與XG272G-2K Mini LED,同樣對應300Hz畫面更新率表現,並且支援NVIDIA Esports Vibrance、Dual-Format與Reflex Analyzer功能。

