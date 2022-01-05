NVIDIA確定把GeForce RTX 3080 Ti、3070 Ti帶到遊戲筆電與Studio筆電

如先前傳聞，NVIDIA在此次CES 2022展前確定將GeForce RTX 3080 Ti，以及GeForce RTX 3070 Ti帶到筆電機種，藉此擴展遊戲筆電與Studio筆電陣容，並且讓採用GeForce顯示技術的遊戲筆電，以及Studio筆電設計累積達160款，其中更包含雙螢幕、2 in 1，以及14吋螢幕機種，多數機種更搭載1440p顯示解析度與G-Sync技術相容螢幕。

其中，應用在筆電機種的GeForce RTX 3080 Ti GPU，將配置高達16GB容量的GDDR6顯示記憶體，將帶來比桌機版TITAN RTX更亮眼顯示效能。

而採用GeForce RTX 3070 Ti的筆電機種，將比採用GeForce RTX 2070 SUPER的筆電機種提昇約70%顯示效能，並且能在1440p解析度下實現100FPS畫面更新率表現。

搭載GeForce RTX 3080 Ti的筆電建議售價將從2499美元起跳，採用GeForce RTX 3070 Ti的筆電建議售價則從1499美元起跳，並且預計從今年2月1日起陸續進入市場銷售。

另外，NVIDIA也同步推出第四代Max-Q設計，其中包含CPU最佳化 (CPU Optimizer)、快速核心擴充技術 (Rapid Core Scaling)，以及電池最佳化技術Battery Boost 2.0，藉此讓筆電能在效能與電力維持平衡下發揮最高運算效能。

至於針對創作者使用需求打造的NVIDIA Studio平台，NVIDIA此次也加入諸多更新，其中包含運用GauGAN2人工智慧技術的NVIDIA Canvas，將使生成影像解析度能提高四倍，並且加入花朵和灌木叢等五種元素。

同時，NVIDIA也宣布將免費開放Omniverse平台，讓更多使用GeForce RTX與NVIDIA RTX GPU的使用者進行創作，藉此擴大NVIDIA Studio平台商業生態，其中包含新功能Omniverse Nucleus Cloud，讓使用者只需透過「一鍵協作」 (one-click-to-collaborate)，即可快速分享大型Omniverse 3D場景，讓創作者之間交流創作作品可以變得更簡單。

其他部分，則包含可藉由Omniverse Machinima進行即時線上協作，並且在虛擬環境中為角色製作動畫及操控角色，同時更針對此開發平台加入免費的遊戲角色、物件與環境。而透過Omniverse Audio2Face工具，則可直接使用音訊來源快速產生豐富生動的臉部動畫，透過後續更新將可支援blendshape，並且能直接匯出至Epic Games旗下Unreal Engine的MetaHuman Creator工具使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》