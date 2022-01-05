3D V-Cache設計的消費級處理器登場 AMD同步預告推出採Zen 4架構的Ryzen 7000

去年在Computex 2021期間展示以新封裝技術3D Chiplet打造的特別款Ryzen 5900X處理器，並且強調應用3D V-Cache垂直快取記憶體之後，AMD在此次CES 2022展前活動更展示第一款整合3D V-Cache垂直快取記憶體的消費級處理器產品Ryzen 7 5800X3D。同時，AMD執行長蘇姿豐更預告採用Zen 4架構設計的Ryzen 7000將會在今年下半年推出，並且確認換上全新AM5插槽設計。

過去AMD僅將3D V-Cache垂直快取記憶體應用在代號「Milan-X」的第三代EYPC伺服器處理器，因此這次揭曉的Ryzen 7 5800X3D，便成為AMD旗下第一款整合3D V-Cache垂直快取記憶體的消費級處理器產品。

不過，本質上依然與目前已經進入市場銷售的Ryzen 7 5800X一樣，Ryzen 7 5800X3D採8核心、16執行緒，並且採用3.4GHz基本運作時脈，以及超頻後可達4.5GHz的運作時脈設計，熱設計功耗則重在105W。本身搭載32GB快取記憶體之餘，更透過3D Chiplet封裝技術整合64MB的3D V-Cache垂直快取記憶體，在實際執行1080P解析度遊戲體驗中，將比Ryzen 7 5800提昇15%運算效能。

而Ryzen 7 5800X3D並非技術展示產品，而會在今年春季進入市場銷售，但目前尚未公布售價，將相容現有AM4插槽，並且支援AMD 400或500系列晶片組主機板使用。

至於在此次展前活動中，AMD不免俗地也預告下一款採用Zen 4架構設計的Ryzen 7000系列桌機處理器，將會在今年下半年進入市場，並且將以台積電5nm製程生產。

而從AMD執行長蘇姿豐實際展示工程樣品，更凸顯新款處理器將採用全新封裝形式，並且改為全新AM5插槽規格，將跟進Intel腳步捨棄傳統針腳設計，預計採用1718組接點。

新款Ryzen 7000系列處理器將支援PCIe Gen 5，以及DDR5記憶體等規格，同時AMD更透露此款處理器將可對應高達5GHz運作時脈表現。

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