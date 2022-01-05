AMD揭曉為輕薄筆電打造的Radeon 6000S系列顯示卡 再推入門款桌機顯示卡Radeon RX 6500XT

除了揭曉Ryzen 6000 APU，AMD在此次CES 2022展前活動也同步揭曉新款Radeon RX 6000系列顯示卡產品，其中包含擴展去年宣布針對筆電推出的Radeon 6000M系列顯示卡，以及此次揭曉對應輕薄筆電設計的Radeon 6000S系列顯示卡，另外更針對桌機使用需求推出入門等級的Radeon RX 6500XT。

此次新增加的Radeon 6000S系列顯示卡，AMD強調是針對輕薄遊戲筆電設計，讓品牌業者能以此設計2公分厚度、2公斤以下重量的遊戲筆電，並且能在顯示效能與電池續航之間維持平衡，同時也能讓顯示卡發揮充足運算效能，某種程度上也是為了與NVIDIA在市場推行許久的Max-Q設計抗衡。

而首波Radeon 6000S系列顯示卡，將包含可對應特效全開且能維持100fps畫面穩定顯示的Radeon RX 6800S，以及效能其次的Radeon RX 6700S，另外也包含鎖定80fps穩定顯示的Radeon RX 6600S。

至於針對先前已經推出的Radeon RX 6000M系列顯示卡，AMD此次則是宣布擴大產品陣容，分別推出效能提昇7%的Radeon RX 6850M XT，以及效能提昇達20%的Radeon RX 6650M XT，另外也包含用於取代過往Radeon RX 5000M系列，同時顯示效能提昇高達200%的Radeon RX 6500M與Radeon RX 6300M。

桌機產品部分，AMD如預期般地宣布推出Radeon RX 6500 XT，同樣以RDNA2顯示架構打造，支援AMD FidelityFX Super Resolution (FSR)軟體技術，以及硬體等級的即時光影追跡效果，其中採用16組CU、16MB Infinity Cache，運作時脈微2.6GHz，本身採用短卡單風扇設計，預期鎖定NVIDIA GeForce GTX 1650作為直接競爭產品。

Radeon RX 6500 XT預計在今年1月19日正式推出，建議售價則從199美元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》