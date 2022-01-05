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AMD揭曉以台積電6nm製程、Zen 3+架構與RDNA2顯示設計的Ryzen 6000 APU

聯合新聞網 / 楊又肇

在先前由AMD執行長蘇姿豐提前預告後，AMD在CES 2022展前活動正式揭曉針對筆電產品打造的Ryzen 6000 APU，其中採用台積電6nm製程打造，以Zen3+架構打造，並且整合RDAN2顯示架構，相較前一代產品約提高1.3倍運算效能，而在圖像顯示效能則提高2倍，甚至最高運作時脈可達5GHz。

搭載Ryzen 6000 APU的筆電機種預計會在今年2月陸續推出，其中包含聯想即將推出的Thinkpad Z，以及包含宏碁Nitro、華碩ROG Zephyrus G14、Alienware m17 R5、HP EliteBook 845/865 G9、聯想Legion 5 Pro，以及新款Razer Blade 14等超過200款筆電都會採用Ryzen 6000 APU。

依照AMD說明，藉由台積電6nm製程與Zen3+架構設計，Ryzen 6000 APU相比前一代產品可在單核運算效能提昇11%，多核運算效能則可提昇多達28%，並且讓整體生產力提昇28%左右。

而藉由RDNA2顯示架構設計，Ryzen 6000 APU相比前一代採用Vega顯示架構產品，不僅可將硬體等級即時光影追跡應用功能帶到筆電，更藉由提高2倍的L2快取記憶體設計，以及提高50%的Compute Engine設計與2.4GHz運作時賣，將能對應更高運算效能表現。

而藉由AMD FidelityFX Super Resolution (FSR)軟體技術，更可讓Ryzen 6000 APU輕易對應執行設定中等畫質的3A等級遊戲，並且維持1080p、60fps穩定顯示效果，更強調相比競爭對手能發揮更高顯示效能。

此外，在連接埠部分也加入支援USB 4.0、PCIe 4.0，並且相容DDR5或LPDDR5記憶體，另外也加入支援Wi-Fi 6E無線網路規格，以及包含HDMI 2.1、DisplayPort 2 Ready連接埠同時支援目前主流使用的AV1編碼播放功能，讓使用Ryzen 6000 APU的筆電能對應更新使用體驗。

針對安全部分，AMD此次在Ryzen 6000 APU也與微軟合作，採用微軟旗下Pluton安全核心設計，藉此確保處理器運作使用安全，並且進一步強化能源管理設計，讓筆電能對應長達24小時的全天候使用續航表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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