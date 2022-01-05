華碩更新遊戲筆電 推出新款ROG Zephyrus、Strix與TUF Gaming產品

除了推出2 in 1 遊戲筆電ROG Flow Z13，以及更新款雙螢幕遊戲筆電ROG Zephyrus Duo NR2202，華碩在此次CES 2022期間也宣布更新ROG Zephyrus M16、ROG Zephyrus G15，以及新款ROG Zephyrus G14，並且更新包含ROG Strix Scar、ROG Strix G，另外也針對定位入門的遊戲需求推出TUF Gaming Dash F15，還有TUF Gaming F15、TUF Gaming A15、TUF Gaming F17與TUF Gaming A17等遊戲筆電。

此次推出的ROG Zephyrus M16、ROG Zephyrus G15，以及新款ROG Zephyrus G14，將鎖定主流遊戲體驗。而ROG Strix Scar、ROG Strix G，則是結合街頭、運動風格潮流，鎖定年輕遊戲使用族群，至於TUF Gaming系列，依然是鎖定輕量級的遊戲需求，或是將遊戲與一般筆電使用需求結合的情況。

▲鎖定遊戲、創作等進階使用需求

ROG Zephyrus M16、ROG Zephyrus G15及新款ROG Zephyrus G14

其中，ROG Zephyrus M16、ROG Zephyrus G15採相同設計，但是前者僅提供霧面黑色款式，後者則提供幻彩鍵面設計與全機白色款式，此次更讓上蓋LED燈號開孔數量增加至8279組。

而ROG Zephyrus G14則與電音元素結合，並且搭配上蓋可客製化顯示的LED燈號，同時上蓋LED燈號開孔數量從6536組增加至14969組，藉此對應更細膩圖像顯示效果，螢幕更採極窄邊框設計，更對應180度上掀使用模式。

▲ROG Zephyrus M16、ROG Zephyrus G15

▲ROG Zephyrus M16、ROG Zephyrus G15

▲此次將上蓋開孔數量增加

新款ROG Strix Scar、ROG Strix G系列

至於在新款ROG Strix Scar、ROG Strix G系列，同樣結合ROG電競文化元素，例如電馭叛客風格，以及年輕街頭與運動設計趨勢，更鎖定效能款遊戲使用體驗，其中更以ROG Strix Scar 15吋、17吋機種鎖定高階遊戲體驗，而ROG Strix G系列則鎖定主流市場需求，另外也加入Armor Caps可換設計，藉此打造更多個人化風格。

▲結合ROG電競文化元素，以及年輕街頭與運動設計趨勢

▲鎖定效能款遊戲使用體驗

▲凸顯年輕族群使用風格

▲ROG Strix G系列

▲Armor Caps可換設計

TUF Gaming系列

另外，鎖定輕量遊戲使用體驗打造的TUF Gaming系列，華碩此次推出的TUF Gaming Dash F15，還有TUF Gaming F15、TUF Gaming A15、TUF Gaming F17與TUF Gaming A17等遊戲筆電，同樣提供充足的遊戲使用效能，而在外觀也少了較浮誇的造型設計，並且盡可能降低筆電遊戲元素，讓使用者在一般情況下使用也不會顯得突兀。

▲鎖定輕量遊戲使用體驗打造的TUF Gaming系列

▲採用相對低調的外型設計

▲在遊戲與一般使用之間取得平衡

▲黑色款式設計

▲貼近一般筆電外觀設計

▲表面採用TUF Gaming凸狀標誌設計

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》