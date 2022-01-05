鎖定輕量、雲端遊戲需求 華碩揭曉遊戲筆電ROG Flow Z13

聯合新聞網 / 楊又肇
▲以Surface Pro為借鏡的2 in 1形式遊戲筆電ROG Flow Z13
▲以Surface Pro為借鏡的2 in 1形式遊戲筆電ROG Flow Z13

去年推出以重力波為設計概念，並且能藉由外接顯示卡盒提升顯示效能的ROG Flow X13華碩在CES 2022宣布推出以Surface Pro為借鏡的2 in 1形式遊戲筆電ROG Flow Z13。

ROG Flow Z13同樣延續以重力波的設計概念，並且加入諸多ROG電競元素，例如電馭叛客 (cyberpunk)般設計風格，以及在機身背面偌大的副螢幕設計，並且比照Surface Pro採機身立架與可拆卸鍵盤，本身更可對應一般筆電與平板使用模式。

依照華碩說明，ROG Flow Z13主要鎖定輕量級遊戲需求，並且著重線上社群互動，以及聚焦在雲端串流遊戲使用體驗，同時也讓玩家更方便隨身攜帶使用，必要時亦可透過外接顯示卡盒提昇顯示效能，搭配控制手把遊玩3A等級遊戲作品。

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▲外型基本上與Surface Pro相似
▲外型基本上與Surface Pro相似

▲提供2 in 1使用模式
▲提供2 in 1使用模式

而機身厚度僅12mm，重量為1.1公斤，框體則採CNC鋁材質切割，螢幕採13.3吋、16:10顯示比例與最高4K 60Hz顯示規格，亮度則可達500nits，本身採用Intel第12代Core i9 H系列處理器，對應14組核心設計，並且配置NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti獨立顯示卡，內建16GB記憶體、最高1TB M.2 NVMe PCIe 4.0規格SSD儲存容量，更可透過Thunderbolt 4連接華碩XG Mobile等外接顯卡盒擴充額外顯示效能。

為了確保運算效能，華碩更在ROG Flow Z13內部採用大面積導熱板，藉此覆蓋44%熱源，並且讓整體運作噪音降低至35dBA，同時也搭配液態金屬加速導熱，以及零聲噪散熱風扇驅熱。

至於外接鍵盤則對應1.7mm按鍵行程、支援N-key Rollover設計，讓快手操作的使用者可以更流暢操作，本身也支援RGB多彩背光顯示模式。

▲由於針對遊戲使用，因此機身有一定厚度
▲由於針對遊戲使用，因此機身有一定厚度

▲背後的副螢幕
▲背後的副螢幕

▲位於背後的相機模組
▲位於背後的相機模組

▲機身側面刻有ROG字樣
▲機身側面刻有ROG字樣

▲以磁吸方式固定鍵盤配件
▲以磁吸方式固定鍵盤配件

▲鍵盤對應1.7mm按鍵行程、支援N-key Rollover設計，讓快手操作的使用者可以更流暢操作，本身也支援RGB多彩背光顯示模式
▲鍵盤對應1.7mm按鍵行程、支援N-key Rollover設計，讓快手操作的使用者可以更流暢操作，本身也支援RGB多彩背光顯示模式

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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